2017-01-16 05:05:00.0

Neujahrsempfang Senden spart – und investiert

Rathauschef Raphael Bögge stellt beim Neujahrsempfang viele Projekte vor und ehrt neun außergewöhnliche Bürger. Von Carolin Oefner

Geld ist in Senden zurzeit ein wichtiges Thema. In den nächsten Jahren sollen einige große Projekte in der Stadt realisiert werden. Das ist sinnvoll, aber auch teuer. Kurz vor den Beratungen über den diesjährigen städtischen Haushalt – der nicht allzu viel finanziellen Spielraum lässt – ist ein beträchtlicher Teil verplant: Die Umlage der Stadt Senden an den Landkreis steigt.

Das beschäftige die Verwaltung derzeit, sagte Sendens Bürgermeister Raphael Bögge beim Neujahrsempfang der Stadt. Eine Einordnung: Der Gesamthaushalt habe ein Volumen von 49 Millionen Euro, davon entfallen jedoch rund 40 Millionen auf den Verwaltungshaushalt – also regelmäßige Ausgaben, zum Beispiel für Gehälter in der Verwaltung. Damit bleibt für Investitionen weniger übrig. Er hoffe auf mehr Unterstützung durch den Bund. „Wir stoßen langsam an unsere Grenzen.“

ANZEIGE

Die Stadt Senden will weiterhin in die Bildung investieren

Der Bürgermeister fing bei seiner Rede mit einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry an: „Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen.“ Dieses habe er herausgesucht, bevor er von der steigenden Kreisumlage und den Folgen für den Haushalt erfahren habe. Dennoch wolle die Stadt in den nächsten Jahren in Projekte und vor allem in Bildung investieren – eine andere Denkweise sei der falsche Ansatz.

Und im Vergleich zur Lage in der Welt, die alle in Aufruhr versetze, gehe es Deutschland und seinen Einwohnern immer noch sehr gut – trotz des schlimmen Anschlags in Berlin. Aus der Sprachlosigkeit darüber dürfe jedoch kein Hass entstehen, „das wäre das Schlimmste“, sagte Bögge. Bürger und Politik haben eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass Populisten keine Chance bekommen, sagte der Bürgermeister. Wichtig sei, mehr miteinander zu reden. Das gelte auch für Stadtverwaltung und Stadträte.

Den zahlreich erschienenen Sendener Bürgern stellte Bögge den Fortschritt bei einigen geplanten Projekten vor. Im Frühjahr könne der Spatenstich für den Kindergarten in Witzighausen gesetzt werden. Der Bau kostet rund drei Millionen Euro und soll im Sommer 2018 fertig sein. Trotz einer Überarbeitung im Stadtrat liege die Planung für die Erweiterung der Grundschule in Wullenstetten im Zeitplan, so Bögge. 2018 könne gebaut werden. Das Gewerbegebiet Junkeräcker sei nun voll erschlossen – und fast alle Grundstücke bereits verkauft.

Neun Sendener haben sich besonders für das Gemeinwohl eingesetzt

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), in das die Bürger mit eingebunden waren, wird bald im Stadtrat beschlossen. Wichtige Punkte darin sind etwa die Neugestaltung des Parkplatzes Blumenweg, das Webereigelände sowie ein Verkehrskonzept für die Stadt, das neben Autofahrern auch Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Nahverkehr mit einbezieht.

Zum Abschluss des Empfangs ehrte Bürgermeister Bögge Sendener, die sich besonders für das Gemeinwohl eingesetzt haben. Neun Bürger erhielten eine Urkunde und ein Geschenk, zwei weitere Ehrenamtler waren verhindert. Geehrt wurde Elfriede Österle, die seit 30 Jahren Mitglied in der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) ist und bis vor Kurzem das „Fair Lädle“ in Witzighausen betrieben hat. Cèdric Brodersen erhielt eine Urkunde für sein schulisches Engagement, etwa in der Theater AG und als Schülersprecher.

Das Saxofonquartett mit Maria Görthofer, Katja Bischoff, Felix Embacher und Manuel Spülbeck und Leiter Ralf Ritscher wurde für ausgezeichneten musikalischen Erfolg geehrt. Rudolf Jaschek ist seit 40 Jahren Mitglied bei der Chorgemeinschaft Concordia Ay und fast ebenso lang stellvertretender Vorsitzender. Winfried Kegel erhielt eine Urkunde für über 30 Jahre im Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Wullenstetten. Für 30 Jahre im Vorstand des Skiclubs Senden wurde Joseph Weitpert geehrt. Paul Aigner ist seit fast 50 Jahren engagiertes Mitglied beim Fußballverein Ay.