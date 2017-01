2017-01-31 14:56:00.0

Wohnraum Senden will Baulücken in Innenstadt schließen

Die Räte genehmigen den Bau eines Mehrfamilienhauses – weitere Bauprojekte sollen folgen Von Carolin Oefner

Die Räte haben sich für Senden vorgenommen, die Innenstadt zu verdichten. Es sollen also vermehrt Lücken mit neuen Häusern geschlossen werden. Ein Bauantrag im Sinne dieses Gedankens wurde im jüngsten Planungs-, Bau- und Umweltausschuss genehmigt: Der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohnungen in der Heimstättenstraße in Senden. Das obere Stockwerk ist auf der Zeichnung des Architekten etwas zurückgesetzt. Der Bauantrag der Firma Inhofer Wohnbau wurde im Ausschuss einstimmig beschlossen.

Dritter Bürgermeister Anton Leger (BiSS) äußerte sich außerhalb der Sitzung skeptisch. Das Gebäude sei nicht passend und zu hoch im Vergleich zur Umgebung.

Die Verwaltung hat nach einer eingehenden Prüfung im Bauausschuss bescheinigt, dass das Gebäude sich in seiner Art und seinem Maß in die Umgebung einfügt. Dazu hakte Yusuf Cinici (BiSS) nach, ob das Gebäude wirklich gut in die Nachbarschaft passe. Vor allem auch, weil das geplante Mehrfamilienhaus ein flaches Dach bekommen soll, die anderen Häuser jedoch eher Satteldächer hätten.

Aufgabe: Innenstadt muss verdichtet werden

Stadtbaumeisterin Manuela Huber bestätigte, dass aus früheren Bauphasen in der Straße vor allem Satteldächer zu finden seien. Doch in einem etwas größeren Radius gebe es unterschiedliche Formen, „das ist Stück für Stück anders geworden“. Deswegen spreche nichts dagegen.

Walter Wörtz (CSU) war der Meinung, dass sich der Bau in die vorhandene Bebauung der Innenstadt einfüge. „Wir haben einfach das Problem, dass wir die Innenstadt verdichten müssen“, sagte er. Deswegen sei es wichtig, nach und nach die Baulücken in der Innenstadt zu schließen.

Auch Georg Schneider (SPD) sagte, dass er kleine Einfamilienhäuser schätze – doch wenn die Stadt gleichzeitig Wohnraum schaffen müsse, gehe eben nicht alles. In der Heimstättenstraße seien zwar kleinere Einfamilienhäuser die Regel – doch wie lange noch? In absehbarer Zeit werde wohl ein großer Teil des Gebiets anders aussehen, weil sich die Vorstellungen der Bürger von einem Eigenheim ändern. „Man muss an die zukünftige Entwicklung denken, das Gebiet wird sich in den nächsten Jahren ändern“, sagte Schneider.