2017-04-06 07:00:00.0

Weißenhorn Senioren warnen Senioren vor Betrügern und anderen Kriminellen

Bei kostenlosen Vorträgen im Landkreis Neu-Ulm erklärt eine ehrenamtliche Projektgruppe, wie sich ältere Bürger vor Enkeltrick und Co. schützen können. Von Jens Noll

Wilhelm Klauer ist ein aufmerksamer Zeitungsleser. Besonders groß ist das Interesse des pensionierten Polizeibeamten und ehemaligen Weißenhorner Stadtrats an Polizeimeldungen und Berichten über Kriminalität. Die schneidet der 79-Jährige häufig aus und sammelt sie fein säuberlich in einem Ordner. Sie bilden die Arbeitsgrundlage für die Projektgruppe, die er leitet.

Bei einem Blick in seinen Ordner sagt Klauer: „Themen haben wir genug.“ Enkeltrick, Einbrecher, unseriöse Handwerker, falsche Gewinnversprechen, Fragen nach Kontodaten am Telefon – vor solchen Gefahren und Betrügereien möchte die Gruppe „Senioren informieren Senioren“, kurz SiS, ältere Bürger im gesamten Landkreis Neu-Ulm warnen. Dafür halten die Mitglieder der Gruppe seit 16 Jahren Vorträge in Vereinen, kirchlichen Einrichtungen, Altenheimen und bei Seniorengruppen. Das alles ehrenamtlich und für die Zuhörer kostenlos.

Ihr Wissen eignen sich die engagierten Senioren bei der Polizei an. Das Präsidium Schwaben Süd/West in Kempten ist ihr Ansprechpartner, schult sie in Seminaren und versorgt sie mit Broschüren, Flyern und Aufklebern. „In meiner Garage stehen vier Kartons mit Informationsmaterial, das für dieses Jahr vorgesehen ist“, sagt Klauer.

Bei einem Jahrestreffen haben der Biberachzeller und seine Unterstützer Walter Groner aus Vöhringen, Rudolf Cermak aus Bellenberg, Peter Scheidl aus Pfuhl und Franco Baldoni aus Nersingen jüngst Bilanz gezogen: 35 Vorträge haben sie im vergangenen Jahr vor insgesamt 1077 Zuhörern gehalten. Das sind im Schnitt um die 30 Zuhörer pro Vortrag. In ihrem jeweiligen Wohnort und drum herum halten die Mitglieder der Projektgruppe entsprechende Kontakte. Inzwischen hat Klauer eine Liste, auf der 30 Gruppen eingetragen sind, bei denen die Senioren regelmäßig tätig sind.

Der Schutz vor Einbrechern und das richtige Sichern von Fenstern und Türen gehört zu den klassischen Themen der halbstündigen Referate. Im Laufe der Zeit kamen neue Anfragen hinzu. Bei zwei Bereichen hält sich die Gruppe allerdings zurück: Senioren im Straßenverkehr und Aktivitäten im Internet. Zu Ersterem sagt Klauer: „Wir machen da nichts, solange die Verkehrswacht noch Beratungen auf dem Gebiet anbietet.“ Und was das Thema Internet anbelangt: „So lange wir nicht entsprechend geschult sind, sagen wir lieber nichts, bevor wir etwas falsches erzählen.“ Klauer kann denjenigen, die sich mit dem Internet nicht auskennen, deshalb nur raten, die Finger davon zu lassen.

Nach und nach werden die Senioren, denen die Sicherheit der Menschen in der Region am Herzen liegt, in den nächsten Wochen die Beratungstermine für dieses Jahr festlegen. Neue Interessenten können sich gerne an sie wenden.

Kontakt: Projektleiter Wilhelm Klauer ist unter der Telefonnummer 07309/2996 erreichbar.