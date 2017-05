2017-05-26 15:00:00.0

Nersingen Seniorenzentrum Nersingen bekommt mehr Geld

Der Gemeinderat weicht von einer jahrelangen Regelung ab – aber zunächst nur in diesem Jahr.

Seit Langem ist die Bezuschussung des Seniorenzentrums in Nersingen klar geregelt: Wie Vereine, Kirchen und andere soziale einrichtungen bekommt es jährlich 1000 Euro. Doch das Seniorenheim muss des Diakonisches Werk Neu-Ulm steht finanziell nicht gut da: 2015 musste es nach eigenen Angaben ein Defizit von knapp 62000 Euro schultern – und hat deshalb einen Antrag auf Erhöhung der Förderung gestellt. Jetzt bekommt es – zumindest in diesem Jahr – doppelt so viel Geld, nämlich 2000 Euro. Das hat der Nersinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Bereits 2002 hat das Diakonische Werk einen Zuschussantrag gestellt, damals war er abgelehnt worden. Und auch dem neuem Antrag sollte, so zumindest der Beschlussvorschlag seitens der Verwaltung nicht stattgegeben werden. Doch damit waren die einige Ratsmitglieder nicht einverstanden. Sabine Krätschmer (SPD) sagte: „Wir sollten froh sein, dass wir so eine Einrichtung haben. Diese kann man nicht Vereinen vergleichen.“ Sie schlug vor, für 2017 einmalig einen Zuschuss von 5000 Euro zu gewähren und künftig einen Betrag von 2000 Euro festzusetzen. „Momentan gibt es unsere finanzielle Lage her.“ Zudem sende man damit ein wichtiges Signal.

Nachdem Nersingens Bürgermeister Winkler, darauf verwiesen hatte, dass man in diesem Jahr keine 5000 Euro im Haushalt übrig habe und man diese an anderer Stelle entsprechend kürzen müsste, schlug Krätmschers Ratskollege Axel Arbeiter (SPD) vor, das Geld bei den Planungen für eine mögliche Dreifachturnhalle einzusparen. Dafür waren, beispielsweise für die Überprüfung des möglichen Standorts in Straß , 30000 Euro im Haushalt eingeplant worden (wir berichteten).

Max Mayer (Freie Wähler) hatte einen anderen Vorschlag: 2000 Euro sollen in diesem Jahr für das Seniorenzentrum fließen, außerdem die derzeitige Richtlinie neu diskutiert und eventuell angepasst werden. Er betonte: „Mit 5000 Euro wäre ich auch einverstanden, aber auch 2000 Euro wären schon eine gute Geste.“ Erich Spann (CSU) wandte ein, dass bei einer Erhöhung auch andere Einrichtung mehr Geld fordern könnten. Dennoch befand er: „2000 Euro statt 1000 Euro könnten wir machen“, fügte aber hinzu: „Das rettet die Diakonie bei diesem Defizit natürlich nicht.“

Auf den Einwand des Rats Josef Klein (Freie Wähler) einfach die Hälfte der Aufwandsentschädigung der Gemeinderäte zu spenden, ging dagegen niemand ein. Schließlich stimmte der Rat über die Vorschläge von Krätmscher und Mayer ab: Während der Vorschlag der SPDlerin mit 13 Nein-Stimmen abgelehnt wurde, waren mit Mayers Idee alle einverstanden. (aat)