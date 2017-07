2017-07-07 17:03:00.0

Ulm Sex-Attacke in stillgelegtem Zugwaggon

Nach einem Zechgelage am Ulmer Hauptbahnhof soll ein 37-Jähriger eine schlafende Frau bedrängt haben. Von Michael Peter Bluhm

Wer Ulm besucht, aber kein Geld für ein Hotel oder eine Pension hat, dem kann unter Umständen geholfen werden. Am Ulmer Hauptbahnhof sind offenbar Leute zur Stelle, die kostenlos ein Dach über dem Kopf vermitteln: in ausgemusterten Zugwaggons auf einem der Abstellgleise zwischen Wilhelm- und Syrlinstraße – wahlweise erste und zweite Klasse. Das wurde öffentlich gemacht durch einen Prozess gegen einen 37-jährigen Syrer, der kürzlich vor dem Amtsgericht Ulm wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt war.

Der gelernte Automechaniker hatte im April vor zwei Jahren auf dem Weg nach Saarbrücken den Anschlusszug in Ulm verpasst und fragte sich spätabends, was er tun sollte. An einem Kiosk bekam er den Tipp, in den offensichtlich unbeaufsichtigten Waggons zu übernachten. Vor dem Schlafengehen traf er am Hauptbahnhof Leute, die zwar kein Geld für die Übernachtung hatten, aber das Budget für Alkohol. Für eine Flasche Wodka legten sie zusammen, sodass eine zunächst fröhliche Party ihren Anfang nahm. Mit dabei ein bettelarmes junges Pärchen aus München, dem dort die Wohnung gekündigt worden war und das nun in Ulm einen Job und eine Unterkunft suchte. Kurz nach Mitternacht setzte man den Umtrunk fort und brach zu den stillgelegten Waggons auf. Dem Paar wurde gleich die erste Klasse zugewiesen, der Syrer und ein weiterer Landsmann legten sich in der Holzklasse schlafen. Gegen 1.30 Uhr wachte die Münchnerin jäh auf, als ein Mann versuchte, sie auszuziehen und sie unsittlich berührte. Bei dem Täter soll es sich um den Angeklagten gehandelt haben. Starr vor Schreck wagte die Frau nicht, sich zu wehren, zumal sie glaubte, der zunächst Unbekannte habe ein Messer bei sich. Vergeblich versuchte sie laut Vernehmungsprotokoll der Polizei, ihren schlafenden Freund neben sich zu wecken. Doch der war total betrunken in einen Tiefschlaf gefallen. Als sie ihn dann kräftig zwickte, wurde er doch noch wach, erkannte die Lage und stürzte sich wankend auf den vermeintlichen Sex-Täter. Es kam zu einem Handgemenge. Der geflüchtete Täter konnte am Morgen festgenommen werden, nachdem er durch sein liegen gelassenes Handy in Stuttgart ausfindig gemacht wurde.

So landete der syrische Flüchtling nun vor Gericht. Der Mann wird seit vier Jahren in Deutschland geduldet, machte einen Computerkurs, nahm an Sprachkursen teil und lebte zuletzt von Finanzspritzen der Jobcenter. Vorbestraft ist er in Deutschland wegen vorsätzlicher Körperverletzung, weil er bei einem alkoholbedingten Streit mit einem Mitbewohner eines Flüchtlingsheims ausgerastet war und den Mann verprügelt hatte. Aufmerksam nahm die Richterin zur Kenntnis, dass er seit einem Jahr keinen Tropfen Alkohol mehr trinke, neben seiner Sprachschulbesuche zuletzt ehrenamtlich für die Caritas arbeitete und mithalf, die Wohnungen Verstorbener auszuräumen.

Vergeblich hatte das Amtsgericht monatelang versucht, die Geschädigte und ihren Freund ausfindig zu machen. Die aber sind bis heute abgetaucht.

So wurden Zeugenaussagen einer Ulmer Polizistin und ihres Kollegen, die das Paar nach dem Vorfall verhört hatten, als Grundlage für das Urteil herangezogen: Acht Monate Freiheitsstrafe wegen eines sexuellen Übergriffs, „zum letzten Mal zur Bewährung“, so die Richterin. Die Verteidigerin hatte kein Verständnis für diese Verurteilung, ohne dass die zwei Münchner angehört werden konnten. Ihr Mandant trug nicht zur Erhellung der Tatumstände bei und schwieg vor Gericht. Er wird möglicherweise wieder wegen des aktuellen Falls vor dem Kadi stehen, weil seine Verteidigerin Berufung ankündigte.