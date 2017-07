2017-07-04 20:57:00.0

Weißenhorn Sex-Täter: Polizei tappt im Dunkeln

Das gesuchte Paar hat sich noch nicht gemeldet. Wie die Beamten nun vorgehen.

Im Falle des jungen Mannes, der zwei Seniorinnen in Weißenhorn belästigt und eine 58 Jahre alte Frau sogar zu Boden gerissen haben soll, weil er Sex mit ihr haben wollte, sind bei der Polizei noch keine neuen Hinweise eingegangen.

Dies teilte Christian Eckel, Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten, am Dienstag auf Nachfrage mit. Auch das Paar, nach dem die Polizei sucht, weil es der 58-Jährigen am Freitagabend kurz vor der Tat auf einem Feldweg entlang der Roth bei Grafertshofen begegnet ist, hat sich noch nicht gemeldet.

ANZEIGE

Ermittlungstaktische Gründe

Dem Polizeisprecher zufolge sind die Beamten in solchen Fällen in erster Linie auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Es werde aber auch überprüft, ob es polizeibekannte Täter gebe, auf die die Personenbeschreibung passt. Näheres will Eckel aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Wie berichtet, wurde der Täter in allen drei Fällen als junger Mann mit südländischem Aussehen beschreiben, etwa 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, mit schmächtiger, eher kindlicher Figur, dunklen, nach hinten gekämmten Haaren und Drei-Tage-Bart. Die Polizei in Weißenhorn ist unter 07309/9655-0 erreichbar. (jsn)