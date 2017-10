2017-09-30 09:00:00.0

Holzheim Sie flüchteten gemeinsam in die Freiheit

Willi und Ilse Pragst feiern Eiserne Hochzeit. Sie sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet. Das Paar erzählt, wie es nach Holzheim kam. Von Carolin Oefner

Jeder achtet darauf, dass es dem anderen gut geht. Dann fühlen sich beide immer wohl. Das haben Willi und Ilse Pragst aus Holzheim sich zu Herzen genommen. Das Ehepaar ist am heutigen Samstag seit genau 65 Jahren verheiratet und feiert damit Eiserne Hochzeit.

Kennengelernt haben sie sich in Wustrow an der Ostsee, wo beide damals wohnten. Willi Pragst erinnert sich: „Ilse lief mit Gummistiefeln und einem Gefäß für Essen an meinem Haus vorbei.“ Sie arbeitete in einem Kinderheim. Und sie habe ihm gleich gefallen. Das beruhte auf Gegenseitigkeit – bis heute. „Du warst für mich immer etwas Besonderes“, sagt seine 86-jährige Frau und lächelt.

Geheiratet haben die beiden dann am 30. September 1952. Doch lange blieben sie nicht im Nordosten Deutschlands – sie wollten in der DDR nicht leben. Anfang 1953 beschlossen sie, zu fliehen. Sie gaben niemandem in ihrer Familie Bescheid, ließen alle Dokumente außer den Ausweisen da. „Die Ausreise war damals schon verboten“, sagt der 88-jährige Willi Pragst. Also versuchten sie, alles wie einen Kurztrip nach Westberlin aussehen zu lassen: Sie packten gemeinsam einen Koffer, nahmen ein Kopfkissen und eine Gitarre mit – und ließen das Einfamilienhaus zurück. Besitz war ihnen nicht wichtig genug. „Wir wollten in Freiheit leben“, sagen beide. Obwohl die Zeiten manchmal schwer waren, „hatten wir in unserer Ehe nicht eine ernsthafte Auseinandersetzung“, sagt der 88-Jährige. „Das liegt an unserem Glauben an Gott.“ Dieser helfe ihnen heute noch in schwierigen Zeiten. „Wir sind bis heute glücklich verheiratet“, sagen sie.

Die Flucht nach Westberlin gelang trotz scharfer Kontrollen, danach ließen sie sich als Flüchtlinge registrieren. Sie wurden ins Bundesgebiet ausgeflogen und dann in einen Zug gen Süden gesetzt – und sind so in Ulm gelandet. In der dortigen Unterkunft, der Sedan-Kaserne, teilten sie sich ein Zimmer mit einer anderen Familie. Dort kam auch die erste Tochter zur Welt.

Willi Pragst nahm in den ersten Jahren in der neuen Heimat mehrere Jobs gleichzeitig an, damit die Familie über die Runden kam. Mit der Zeit zahlte sich der Fleiß aus, sie konnten in eine Wohnung nach Blaustein umziehen und leben mittlerweile in Holzheim. Willi und Ilse Pragst haben vier Kinder, sechs Enkel und sieben Urenkel. Das Ehepaar lebt noch immer zu Hause, die Kinder unterstützen ihre Eltern. Ihre Eiserne Hochzeit feiern Willi und Ilse Pragst gemeinsam mit Kindern und Enkeln.