Weißenhorn Sie machten Eisstockschießen in Weißenhorn bekannt

Bei einem Festakt zum 50. blickt der ESC auf seine Erfolge zurück. Es gibt aber auch Anlass zur Sorge. Von Margit Kühner

Was waren das für Zeiten als der Eis-Sport-Club (ESC) Weißenhorn ins Leben gerufen wurde! Bei einem Festakt zu dessen 50-jährigem Bestehen blickte der Vorsitzende Gerhard Kropp am Samstag auf die Geschichte des Vereins zurück, die 1967 begann. Damals taten sich ein paar Bürger zusammen, die Gefallen am Eisstockschießen gefunden hatten. Als Austragungsort diente der Pausenhof der neuen Volksschule, später waren es zwei Bahnen auf dem Gelände der Firma Reifen Vogel. Am 6. Oktober 1967 kam es zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung und Gründung des Vereins. Ernst Durchschein und Andreas Paul waren die ersten beiden Vorsitzenden.

Schon im ersten Jahr bei Turnieren dabei

Bereits im ersten Jahr seines Bestehens trat der ESC mit 30 Eisstockschützen beim Anton-Seitz-Pokalturnier an. Es folgten sportliche Erfolge wie der Aufstieg in die Kreisliga A, Bezirksliga, Landesliga und Oberliga bis hin zur Gründung einer fünften Mannschaft. Im Gedächtnis geblieben ist bis heute auch das Sportereignis auf dem „Gutterweiher“, wo bei minus 16 Grad vor über dreihundert Zuschauern acht Stunden lang gespielt wurde.

Zu Spitzenzeiten zählte der Verein mehr als 340 Mitglieder. Aktuell sind es noch 189. Der Vorsitzende Kropp bezeichnet die Altersstruktur als Sorgenkind, denn 132 Vereinsangehörige sind älter als 61 Jahre. Und wie in vielen anderen Vereinen sei es sehr schwer, junge Menschen für diese Sportart zu begeistern. Kropp schätzt jedoch die Lage nicht als hoffnungslos ein, denn der Verein ist auch gesellschaftlich aktiv.

Im Jahr 1984 erfolgte der Neubau des Vereinsheims, das selbst Altlandrat Franz Josef Schick als „A nobla Sach“ bezeichnete. Auch Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt würdigte beim Festakt die Schaffenskraft des ESC. Er stehe für Kontinuität im Vorstand, sagte Fendt. Die soziale Verantwortung und das Miteinander seien etwas Besonderes. Dem konnten sich Landrat Thorsten Freudenberger und der Obmann des Eisstocksportbezirks Schwaben-Ammersee, Robert Pabst, nur anschließen.