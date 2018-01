2018-01-28 06:00:00.0

Holzheim Smileys sollen Raser bremsen

Die Gemeinde Holzheim schafft drei digitale Geschwindigkeits-Anzeigen an und legt fest, an welchen Straßen diese hängen werden. Von Willi Baur

Farbige Zahlen und skizzierte Gesichter sollen demnächst an drei Ortseinfahrten von Holzheim den rollenden Verkehr begrüßen: Rote Ziffern und böse Mienen die zu Schnellen, grüne und freundliche die mit zulässiger Geschwindigkeit Einfahrenden.

Vorerst drei mit Leuchtdioden arbeitende Tempo-Anzeigen hat der Gemeinderat am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen befürwortet. Zwei davon sollen an der Steinheimer sowie an der Hirbishofer Straße fest installiert werden. Die dritte möchte man an der Kadeltshofer Straße mobil einsetzen.

ANZEIGE

Die Gemeinde hat verschiedene Angebote geprüft. Mit der Lieferung wird sie ein österreichisches Unternehmen beauftragen. Der Kaufpreis beträgt etwa 7600 Euro. „Das Modell ist kostengünstig und hat sich in benachbarten Orten bewährt“, berichtete der Dritte Bürgermeister Michael Kling (CSU/DG). „Er hat sich intensiv mit der Sache beschäftigt“, dankte Bürgermeisterin Ursula Brauchle dem Ratskollegen und sprach sich für diese Lösung aus. Unterstützung signalisierte ihr Stellvertreter Thomas Hartmann (CSU/DG): „Das ist sinnvoll und von den Kosten her kein Betrag, wenn dadurch ein schwerer Unfall vermieden wird.“

Der Abstimmung vorausgegangen war eine kurze, teilweise etwas verwirrende Diskussion, eröffnet von Armin Frank (CSU/DG): „Für mich ist das nicht zu Ende gedacht“, sagte er und plädierte für eine weitere Geschwindigkeitsanzeige an der Einfahrt aus Richtung Pfaffenhofen. Die Bürgermeisterin widersprach mit einem Hinweis auf die Zuständigkeiten bei der Staatsstraße und versprach, das mit dem Straßenbauamt abzustimmen. Natürlich sei der Wunsch berechtigt, räumte Brauchle ein, gegebenenfalls könne jedoch auch die mobile Anlage dort phasenweise eingesetzt werden.

Eine Absage erteilte Brauchle dem Vorschlag von Martin Volk (SPD/UWH), „gleich die kommunale Verkehrsüberwachung zu beauftragen“. Volks Nachfragen zuvor waren offenbar befriedigend beantwortet worden. Michael Kling zufolge können die Geräte die Zahl der passierenden Fahrzeuge und deren jeweilige Geschwindigkeiten speichern. Und die Wartungskosten sind aus seiner Sicht überschaubar. „Die Blei-Akkus können ohne großen Aufwand ausgetauscht werden und ansonsten reicht es, wenn die Anzeigen von Zeit zu Zeit gereinigt werden“, sagte er.

Letztlich folgte das Gremium dem Vorschlag der Bürgermeisterin: „Lasst uns erst mal anfangen.“ Zu gegebener Zeit sollen dann die Erfahrungen mit den Tafeln ausgewertet werden.