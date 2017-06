2017-06-02 17:00:00.0

Weißenhorn So geht die Stadt Weißenhorn mit Strafzinsen um

Der Kämmerer bezeichnet die Gebühren der Sparkasse als ärgerlich, aber nicht dramatisch. Er versucht, sie niedrig zu halten. Wer außer Kommunen noch zahlen muss. Von Jens Noll

Es sind keine Peanuts. So hatte Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst in der Stadtratssitzung über die Negativzinsen gesprochen, welche die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen von der Fuggerstadt verlangt. Wie hoch dieses „Verwahrentgelt“, wie es die Bank nennt, tatsächlich ist, kann auch Weißenhorns Kämmerer Michael Konrad auf Nachfrage nicht sagen. „Die Sparkasse rechnet die Zinsen taggenau ab“, sagt er. Das mache eine genaue Angabe schwierig. Er schätzt aber, dass es in diesem Jahr nicht mehr als 5000 Euro sein werden.

Ärgerlich, aber nicht dramatisch sind diese Strafzinsen aus Konrads Sicht. Verlangt werden die Gebühren von der Sparkasse, wenn Kunden hohe Guthaben auf Giro- und Geldmarktkonten haben. Wie berichtet, räumt das Geldinstitut der Stadt einen Freibetrag von 750000 Euro ein. Übersteigt das Guthaben diesen Wert, werden die Negativzinsen fällig. „Ich versuche diese Zahlungen zu umgehen, indem ich auf andere Banken ausweiche“, sagt der Kämmerer. Es gelinge aber nicht immer, unter dem Freibetrag zu bleiben, weil die Stadt über das betroffene Konto einen Teil ihres alltäglichen Zahlungsverkehrs abwickle, fügt er hinzu.

Bislang ist die Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen das einzige Geldinstitut in der Region, das von den Kommunen ein Verwahrentgelt verlangt. Im Übrigen ist nicht nur Weißenhorn davon betroffen. „Wenn andere Banken nachziehen, dann haben wir ein Problem“, sagt Konrad. Der Rathauschef Fendt rechnet jedenfalls damit, dass es soweit kommt. Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle machte diese Woche im Gemeinderat auf den Bericht unserer Zeitung über die Strafzinsen aufmerksam. „Wir haben den gleichen Freibetrag wie die Stadt Weißenhorn“, sagte er. Wie viel Entgelt die Gemeinde Roggenburg an die Sparkasse zahlen muss, sagte auch Stölzle nicht. Er geht aber davon aus, dass das Guthaben und damit auch die Negativzinsen niedriger sind als in Weißenhorn.

Wie viele Kunden müssen denn ein Verwahrentgelt bei der Sparkasse zahlen? Das ist bei Carmen Partsch, Sprecherin der Sparkasse, auf Nachfrage nicht zu erfahren. Sie sagt lediglich: „Es betrifft nur einen geringen Anteil der Kunden.“ Berechnet werde das Entgelt lediglich für größere Guthaben von gewerblichen Kunden und Kommunen. Privatkunden müssen es nicht bezahlen. „Das ist auch nicht geplant“, fügt Partsch hinzu. Mit betroffenen Kunden erörtere die Sparkasse Möglichkeiten, wie sie die Negativzinsen umgehen können.

Die Bank rechtfertigt die Gebühr mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Ein Ende dieser Phase sei derzeit nicht erkennbar, teilt Partsch mit. Seit geraumer Zeit unterliegen Einlagen der Sparkasse bei der EZB einem Verwahrentgelt. „Kosten, die uns entstehen, müssen wir – zumindest zum Teil – weitergeben“, sagt die Sprecherin. Es gehe dabei aber nicht darum, Erträge zu erzielen, sondern Aufwendungen zu vermeiden.