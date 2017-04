2017-04-30 11:00:00.0

Weißenhorn So sieht der Kompromiss bei der Ganztagsschule aus

Die eklatante Raumnot an den Grundschulen Nord und Süd in Weißenhorn erfordert eine Zwischenlösung bei Mittagsbetreuung. Von Jens Noll

Auch in Zukunft soll es eine Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen Nord und Süd geben. Doch es werden Änderungen bei der Organisation dieser offenen Ganztagsschule (OGTS) vorgenommen. Darauf haben sich bereits am Montagabend Vertreter der Schulen, der Stadtverwaltung und Eltern hinter verschlossenen Türen geeinigt. Am Donnerstagabend haben auch die Elternbeiräte der beiden Schulen einer Zwischenlösung zugestimmt.

Beteiligte bezeichnen die OGTS derzeit eher als „Kinderaufbewahrung“, nicht als „Kinderbetreuung“. Aufgrund der eklatanten Raumnot an den Grundschulen wird es im nächsten Schuljahr Einschränkungen geben. „Leider können wir nicht die gesamte Anzahl der Kinder, die Anfang April angemeldet wurden, unterbringen“, sagt Dankwart Rauscher, der Zweite Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule Nord. „Es wird eine Auswahl geben müssen.“ Wie vorgesehen, sollen zum nächsten Schuljahr die Plätze nach dem Zeitpunkt der Anmeldung vergeben werden. Es werde aber auch eine Nachrückliste geben, sagt Rauscher. Eltern, die auf den angebotenen Platz verzichten können, werden gebeten, ihn für andere freigeben.

Um die Verwaltung des Betreuungsangebots wird sich künftig die Stadt kümmern, das pädagogische Konzept liegt in den Händen der Schulen. Nach einer Übergangslösung im kommenden Schuljahr, darin waren sich die Beteiligten bei den Gesprächen einig, soll es vom Schuljahr 2018/2019 an in der OTGS genug Plätze geben, um die Nachfrage abzudecken. Doch dafür müssen nicht nur neue Räume geschaffen werden, es sind auch zusätzliche Abstimmungen zwischen der Stadt, den Schulen und dem Schulamt erforderlich. Dankwart Rauscher zufolge wird sich eine Projektgruppe nun Gedanken über eine langfristige Lösung machen. Ziel sei es, der Stadtverwaltung im Herbst ein tragfähiges Konzept vorzulegen.