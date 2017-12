2017-12-20 07:00:00.0

Senden So steht‘s um Sendens große Projekte

Schule, Bad und Bahnhof: Die Verwaltung gibt einen Überblick über die aktuellen Investitionen. Und der Bürgermeister wagt einen erneuten Vorstoß für mehr Stellen. Von Carolin Oefner

Bahnhof, Schulen, See- und Hallenbad: Im vergangenen Jahr hat Senden Einiges in den Erhalt oder Ausbau verschiedener Projekte investiert. Wir geben einen Überblick über die Großprojekte und den Stand der Dinge.

Bahnhof: Der große Brocken von geschätzten 14 Millionen Euro für das gesamte Projekt fällt nun weg. Ausgegeben wurden bisher rund 500000 Euro für die alten Planungen. Nun muss die Stadt wohl lediglich 1,3 Millionen netto für den Weiterbau eines Stegs bezahlen, der den Bahnhof barrierefrei macht (wir berichteten). Weitere Anteile an dem Projekt tragen Bahn, Landkreis und Freistaat. Damit bleibt der Stadt noch ein Budget von etwa 4,5 Millionen übrig, um das Umfeld zu gestalten.

Kindergarten Witzighausen: Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung betragen 3,1 Millionen Euro. Der Rohbau ist nahezu fertig, das Dach wird gerrade gemacht. Bisher wurden rund 500000 Euro ausgegeben, eingeplant sind für das laufende Jahr 2,2 Millionen.

Grundschule Wullenstetten: Etwa 3,3 Millionen Euro kostet ein neues Gebäudeteil, das neben einer Aula Betreuungsräume enthalten soll. Bisher wurden für Planungen und Anträge rund 300000 Euro ausgegeben. Die Verwaltung hat den Bauantrag und einen Antrag auf Förderung eingereicht.

Kindergarten Weberei: Senden braucht dringend mehr Betreuungsplätze für die kommenden Jahre. Für den Neubau eines Kindergartens auf dem Gelände der ehemaligen Weberei rechnet die Stadt mit Kosten um die neun Millionen, ausgegeben wurde für das Projekt noch so gut wie kein Geld – es befindet sich erst in den Anfängen. Die Entwürfe wurden in einem Arbeitskreis vorgestellt.

See- und Hallenbad: Das Außenbecken des Sendener Bades muss wie berichtet erneuert werden. Wie viel alles insgesamt kosten wird, steht noch nicht abschließend fest, die Planungen laufen derzeit. Bisher wurden dafür 14000 Euro ausgegeben.

Während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses hat Bürgermeister Raphael Bögge zudem Eckdaten für den kommenden Haushalt vorgestellt. Insgesamt umfasst der städtische Etat rund 51 Millionen Euro, der Großteil davon besteht aus laufenden Kosten, etwa für Personalgehälter. Investiert werden kann nächstes Jahr voraussichtlich eine Summe von 8,6 Millionen Euro in verschiedene Projekte. Um beim Thema Bildung, also für Ausbau und Verbesserungen von Schulen und Kindergärten, und bei Straßensanierungen nicht hinterher zu hinken, plant Kämmerer Manuel Haas außerdem mit einer Kreditaufnahme. Genaueres steht jedoch noch nicht fest, die Beratungen über den neuen Haushalt starten im Januar. Dorthin vertagten die Räte auch die Entscheidung über zusätzliche Stellen, von denen sie nicht begeistert waren. Die Verwaltung hätte gerne sechs mehr: für Kindergärten, Bauamt und Betriebshof. Vergangenes Jahr haben die Räte einige Wunschstellen der Verwaltung gestrichen.