2017-01-31 13:56:52.0

Landkreis Neu-Ulm/Ulm So viele offene Stellen gab es noch nie

Nur die kalten Temperaturen lassen die Quoten etwas ansteigen. Die Lage ist sehr robust.

Wie jedes Jahr stieg im Januar die Arbeitslosenquote gegenüber dem Dezember deutlich an. Die Region liegt deutlich unter dem Januar-Niveau der Vorjahre. „Erfreulicherweise waren keine Firmenschließungen, sondern rein saisonale Entlassungen in der Winter- und Ferienzeit, in diesem Monat bestimmend für die Arbeitsmarktlage“, fasst Richard Paul, Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth, zusammen.

Im Landkreis Neu-Ulm stieg die Arbeitslosenquote im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 2,9 Prozent. 2601 Arbeitslose waren zum Stichtag gemeldet (plus 339 zum Vormonat, minus 198 zum Vorjahr). Zur Besetzung stellten Arbeitgeber insgesamt 1483 offene Stellen zur Verfügung (119 weniger als im Vormonat).

Die saisonalen Entlassungen treffen im Vergleich mit dem Vormonat vor allem Männer, da diese besonders häufig in den witterungsabhängigen Berufen arbeiten. Der längerfristige Vergleich mit den Vorjahreswerten zeigt aber eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 3,2 Prozent. Die Einstellungsbereitschaft der Firmen ist weiterhin sehr positiv und die wirtschaftliche Grundstimmung hält weiter an und lässt für das Jahr 2017 eine gute Arbeitsmarktsituation weiter erwarten. Jedoch fehlen in vielen Bereichen die notwendigen Fachkräfte. Deshalb ist für dieses Jahr die Qualifizierung für uns ein sehr wichtiges Thema.

In der der Region der Ulmer Arbeitsagentur stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 auf 3,3 Prozent, derselbe Wert wie im Januar des vergangenen Jahres. Alfred Szorg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, sieht für 2017 einen stabilen Arbeitsmarkt, der zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit führen wird. „Mit dem Januarwert dürften wir den Höchststand der Arbeitslosigkeit für 2017 erreicht haben. Spätestens ab März wird der Rückgang spürbar werden“, so der Agenturleiter. Wie robust der Arbeitsmarkt ist zeigt sich auch an den Zugangszahlen. Etwa zehn Prozent weniger Frauen und Männer als im vergangenen Jahr haben über den Jahreswechsel ihre Arbeit verloren. Die knapp 1450 Arbeitslosmeldungen aus einer Erwerbstätigkeit heraus sind der niedrigste Wert seit mehr als zehn Jahren.

Die Betriebe halten vermehrt an ihrem Personal fest und melden zudem hohen Bedarf. Das zeigen die knapp 1000 Stellenneuzugänge im Januar. Der Stellenbestand umfasst mehr als 5000 Arbeitsangebote, mehr gab es in keinem Januar in den vergangenen 15 Jahren. Auch die Agentur für Arbeit Donauwörth meldet mit ebenfalls 5000 offenen Stellen eine bisher nie erreichte Bestmarke.

Die Zahl der ausländischen arbeitslosen Menschen ist zum Vormonat um 350 auf 3350 Personen angestiegen. Im Vorjahr waren es 2710 Arbeitslose ausländischer Herkunft. Innerhalb dieser Personengruppe werden auch die geflüchteten Menschen erfasst, die sich bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldet haben oder nach Bewilligung im Asylverfahren durch die Jobcenter betreut werden. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm waren im Januar 1100 Flüchtlinge und Asylbewerber arbeitslos gemeldet, 80 mehr als im Vormonat. (az)