2017-01-19 09:00:00.0

Roggenburg So will die Gemeinde künftig Energie sparen

Alle kommunalen Gebäude wurden untersucht. Jetzt gibt es konkrete Vorschläge, wie die Kosten reduziert werden können.

Die Pläne dafür, wie Roggenburg Energie sparen kann, werden konkreter. Schon im Jahr 2012 wurde die Gemeinde in das staatliche Förderprogramm für die Erstellung eines Energiekonzeptes aufgenommen. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat das Vorhaben mit 75 Prozent bezuschusst. Ein im Gemeinderat gegründeter Arbeitskreis hat das Konzept in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit Ingenieurbüro Steinbacher (Neusäß) erstellt.

Die Gruppe organisierte unter anderem Informationsveranstaltungen rund um die Themen erneuerbare Energien, Gebäudesanierung, Energieeinsparung und Fördermöglichkeiten. Zudem bereitete sie die Energieanalyse aller kommunalen Einrichtungen in Rogenburg vor. Zusammen mit Hermann Schmid vom Energieteam und Martina Hackl vom Büro Steinbacher besichtigte die Verwaltung anschließend alle kommunalen Liegenschaften. Die Ergebnisse der Analyse wurden dem Gemeinderat nun in einem 184 Seiten starken Bericht vorgestellt. Verwaltung und Gemeinderat werden sich in den kommenden Monaten mit der Umsetzung der Empfehlungen befassen.

ANZEIGE

Für die Grundschule, das Heim der Katholischen Landjugend, die Turnhalle, die Kindergärten und die Feuerwehrhäuser werden unter anderem folgende Maßnahmen als notwendig erachtet: eine bessere Wärmedämmung, das Ersetzen undichter Fenster, der Einbau von Bewegungsmeldern in wenig frequentierten Räumen, der Austausch von Heizsystemen, Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie das Ersetzen von Boilern durch moderne Durchlauferhitzer. „Wir können hier oftmals mit geringem Aufwand einen großen Nutzen erzielen“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle. Darüber hinaus gab der Rathauschef jüngst im Gemeinderat noch drei wichtige Entscheidungen bekannt. Sie betreffen den Umbau der Maschinenhalle der Zimmerei Steidle zum neuen Bauhof, die Baugenehmigung für den Großparkplatz bei Roggenburg und unterhalb der Wannenkapelle in Meßhofen sowie die Bauabnahme für das Asylbewerberheim in Biberach. (mde)