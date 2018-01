2018-01-07 07:00:00.0

Langenau So wird das Halbjahr im Pfleghof

In den nächsten Monaten gibt es in dem Langenauer Kulturzentrum wieder Musik, Kabarett und mehr. Von durchaus prominenten Namen.

Der Pfleghof in Langenau genießt bei den Kulturfreunden in der Region einen ausgezeichneten Ruf – und das seit nunmehr 30 Jahren. Der aktuelle Spielplan für das erste Halbjahr bietet neben der bewährten Mixtur aus Konzerten und Kabarett auch Neues: Erstmals präsentiert das Kulturamt der Stadt in Kooperation mit der Agentur „Klang.lokal“ eine Klassikreihe.

Das Jahr fängt in Langenau schon gut an: Das Konzert von Zydeco Annie & Swamp Cats (12. Januar) ist ausverkauft. Weiter geht es dann bereits einen Tag später, dann allerdings im KulturBahnhof mit dem Jazz-Duo „Rosario Giuliani & Luciano Biondini“ und ihrem Programm mit italienischen Filmmelodien (13. Januar). Bayerische Wirtshausmusik macht dann das Kabarett-Trio Knedl & Kraut (19. Januar, ausverkauft). Im Kontrast dazu der klassische „Faust“ in einer Inszenierung des Hohenloher Figurentheaters (20. Januar). Klassik, Jazz, Folk und Rock verschmelzen bei dem polnischen Geiger Adam Baldych und dem norwegischen Pianisten Helge Lien zu einer melancholischen Mischung (28. Januar).

Auch danach geht es vielseitig weiter. Kabarettist Timo Wopp kommt mit seinem Programm „Moral – eine Laune der Kultur“ (3. Februar), die Schweizer A-cappella-Truppe Bliss mit ihrer Show „Mannschaft“ (15. Februar, Stadthalle). Die Band Poems on the Rocks widmet sich Rock- und Popklassikern (23. Februar). Zu einer Bossa nova-Nacht lädt die brasilianische Harfenistin und Sängerin Christina Braga mit ihrem Trio (3. März) ein, bevor Stenzel & Kivits ihre Musik-Comedy-Show für die ganze Familie präsentieren (16. März). Mit David Friedrich gastiert einer der talentiertesten Poetry Slammer Deutschlands in Langenau (23. März).

Einen akustischen Blues-Rock- und Folk-Pop-Abend präsentieren Philip Bölter und die Liffey Looms (7. April). Französischen Chanson gibt das Quintett „Moi et les Autres“ (14. April) zum Besten. Ein Großmeister des Sarkasmus ist dann mit Sigi Zimmerschied zu Gast (19. April). Auf den Niederbayern folgen zwei Oberbayern: Peter Holzapfel und Erwin Rehling lassen in ihrer musikalischen Lesung ihre Erlebnisse aus den 60er Jahren in einem kleinen bajuwarischen Dorf aufleben (27. April).

Jazzfreunde kommen dann wieder beim Konzert des Emil Brandqvist Trios auf ihre Kosten (5. Mai). Mit Peter Rowan und seiner Band Red Wine ist dann einer der wichtigsten Bluegrass-Musiker zu Gast (9. Mai). Das Halbjahresprogramm endet mit dem Gastspiel des Theaters Lindenhof Melchingen und dem Stück „Schäufeles schwäbische Welt – Ein Hobbyarchäologe packt aus“ (11. Mai).

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten für die Veranstaltungen gibt es beim Bürgerbüro der Stadt Langenau, Telefon 07345/9622-0, und der Buchhandlung Mahr, Telefon 07345/21184. (az)