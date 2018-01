2018-01-17 06:00:00.0

Ulm Song Slam macht die Bühne frei

Der beliebte Roxy-Liedermacher-Wettstreit geht am Donnerstag in die letzte Runde. Die Absetzung schafft Platz für neue Formate im Kulturzentrum. Von Marcus Golling

Wo Roxy draufstand, ist oft Slam drin: Poetry Slam, Science Slam, Song Slam. Doch für Letzteren ist nun Schluss: Am Donnerstag geht die letzte Ausgabe des Liedermacher-Wettstreits in der Cafébar über die Bühne. Nicht etwa, weil es dem 2014 etablierten Format an Besuchern mangelte. Im Gegenteil: Laut Roxy-Programmleiter Michael Mutschler kamen zuletzt immer rund 250 Musikfans. Der Grund ist ein anderer: Das Kulturzentrum habe zu viel Programm, erklärt Mutschler. Und damit Neues Platz finden kann, müsse Altes weichen.

Bis zu 230 Termine gab es in den vergangenen Jahren jeweils in den verschiedenen Hallen des Roxy, manchmal mehrere parallel. Nicht unbedingt zu viele für die Zuschauer, wohl aber für das eher kleine Organisationsteam. Deswegen, so Mutschler, habe man intern beschlossen, die Zahl der regelmäßigen Veranstaltungen zu reduzieren. So werde es künftig beispielsweise weniger Ausgaben von Poetry Slam, Science Slam und Open Stage geben. „Zwei Songs Slams im Jahr haben aber keinen Sinn“, erklärt Programmleiter Mutschler. Und nach einer gewissen Zeit schleiche sich auch eine gewisse Wiederholung ein. „Lieber suchen wir hier auf lange Sicht ein neues Format.“

ANZEIGE

Ein paar neue Ideen hat das Roxy in den vergangenen Monaten schon getestet: das Roxy Studio, in dem prominente Ulmer im Interview vorgestellt werden – am Mittwoch, 31. Januar, Buchhändler Samy Wiltschek; oder Laborphase, eine Reihe mit Konzerten abseits des Mainstream in der Wohnzimmeratmosphäre des Labors, zu der demnächst die Jazzer SMAF (22. Februar) und die experimentierfreudigen Elektroniker von Joasihno (5. April) kommen, jeweils für „niederschwelligen Eintritt“, wie Mutschler sagt.

Lautlos tritt der Song Slam natürlich nicht ab. Morgen, Donnerstag, um 20 Uhr stellen sich Hanna Härle (Frankfurt am Main), Undine Schmidt (Hamburg), Quiet Lane (Pforzheim), Fabian Steinhübel (Ulm) sowie Tess Callaghan aus Großbritannien dem kritischen Publikum, das wie immer über den Gewinner bestimmt. Dazu kommen – außer Konkurrenz – gleich zwei Überraschungsgäste, die laut Roxy dem Song-Slam-Publikum bestens bekannt sind. Moderatorin des finalen Sängerwettbewerbs ist Ariane Müller.