2017-05-31 17:00:00.0

Ulm Sonnige Bilanz

Die Metall- und Elektroindustrie blickt laut dem Arbeitgeberverband Südwestmetall zuversichtlich in die Zukunft. Probleme gibt es aber nach wie vor. Von Andreas Brücken

Die Aussichten der wirtschaftlichen Situation der regionalen Metall- und Elektroindustrie beschreibt der Vorsitzende der Südwestmetall Bezirksgruppe Ulm, Mario Trunzer, mit den Worten „insgesamt sonnig“. Haben doch 91 Prozent der 128 befragten Betriebe in der jährlichen Wirtschaftsumfrage des Arbeitgeberverbandes angegeben, eine weiterhin positive Umsatzentwicklung zu erwarten. Damit hält der Aufwärtstrend in der Branche seit etwa neun Jahren an, erklärte Trunzer, der Geschäftsführer der Liebherrwerke in Ehingen ist. Doch würden auch „kleine Wölkchen am Himmel aufziehen“, fügte er hinzu.

„Tendenzen auf dem Markt, internationale Handelsgrenzen abzuschotten, sind noch schwer abzuschätzen“, sagte Trunzer. Gemeint waren damit unter anderem das Handelsembargo gegenüber Russland oder Donald Trumps „America First“-Politik. Diese Entwicklungen seien Gift für Deutschland als Exportweltmeister. Dennoch habe es im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 3,7 Prozent auf 13,24 Milliarden Euro gegeben – Export und Inlandsnachfrage wuchsen gleichermaßen. Diese Entwicklung werde sich auch in diesem Jahr fortsetzen, sagte Trunzer, räumte jedoch ein: „Nicht alle Unternehmen profitierten davon – wir müssen hier stark differenzieren.“ Demnach wuchs mit 36 Prozent die Zahl der Unternehmen, die im vergangenen Jahr zum Teil starke Umsatzeinbußen hinnehmen mussten.

ANZEIGE

Thomas Handtmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Holding in Biberach und stellvertretender Vorsitzender von Südwestmetall Ulm sieht in Zukunft weiterhin einen steigenden Erfolgsdruck durch ausländische Mitbewerber: „Wir müssen in Qualität und Preisen stark bleiben, um mit der Konkurrenz aus Fernost mithalten zu können.“ Etwa 405 Millionen Euro haben die befragten Betriebe im Jahr 2016 investiert. Für dieses Jahr seien ähnlich hohe Ausgaben geplant.

Die Zahl der Beschäftigten im Raum Ulm ist laut Umfrage um rund 300 Mitarbeiter auf rund 54800 angestiegen. „Zeitarbeit und Befristete sind ebenfalls gestiegen, weil die Firmen vorsichtshalber für Puffer sorgen, um auf konjunkturelle Schwankungen vorbereitet zu sein“, sagte Trunzer.

Probleme bereite jedoch weiterhin der steigende Fachkräftemangel. „Es ist deutlich schwieriger geworden, Stellen zu besetzen“, sagte Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall Ulm. Aktuell gibt es in der Region Ulm über 600 freie Stellen – und das, obwohl im vergangenen Jahr wieder fast 500 Zeitarbeiter übernommen worden seien. Zudem habe man 2016 wieder mehr Mitarbeiter über 50 Jahre eingestellt. (mit az)