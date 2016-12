2016-12-30 07:02:00.0

Neu-Ulm/Ulm Spaß trotz Panne im neuen Donaubad

Mehr als 1000 Besucher kommen zur Wiedereröffnung des Neu-Ulmer Freizeitbads. Die Rutschen sind wegen Legionellen gesperrt, doch sie sollen bald freigegeben werden. Von Michael Ruddigkeit

Der Legionellen-Befund einen Tag vor der Wiedereröffnung traf die Betreiber und Beschäftigten des Donaubads in Neu-Ulm hart. Denn er kam wie aus heiterem Himmel. Alle anderen Wasserproben waren in Ordnung gewesen. Ausgerechnet die letzte Probe brachte das niederschmetternde Ergebnis: Im Landebecken der Rutschen wurden Keime gefunden. Die Rutschen mussten deshalb gesperrt werden. Dennoch wurde das erneuerte und an vielen Stellen aufgehübschte Donaubad gestern wie geplant eröffnet. Und trotz des eingeschränkten Angebots war der Besucherandrang am ersten Tag ordentlich.

Eine halbe Stunde vor der Eröffnung werfen Mitarbeiter immer wieder bange Blicke Richtung Eingang. Die Nervosität ist spürbar. Werden sich allzu viele Besucher von der Sperrung der Rutschen abschrecken lassen? Wird zum Start alles reibungslos klappen? Um 10 Uhr sollte es offiziell losgehen. Doch bereits zehn Minuten vorher stehen die ersten Besucher draußen in der Kälte Schlange. Der Parkplatz füllt sich. Die Türen werden aufgesperrt. Kurz vor dem offiziellen Beginn stehen schon an die 100 Leute an der Kasse. Viele Familien mit kleinen Kindern sind gekommen, aber auch junge Paare und Senioren.

ANZEIGE

Zu den Besuchern der ersten Stunde zählt die Familie Halajko aus Schelklingen (Alb-Donau-Kreis), die zu siebt nach Neu-Ulm gekommen ist. „Wir sind extra mit der Großfamilie hergefahren. Wir freuen uns, weil wir schon lange nicht mehr da waren“, sagt Carolin Halajko. Dass die Rutschen an diesem Tag gesperrt bleiben, finden sie zwar schade. „Aber es ist trotzdem okay, es gibt noch genügend andere Sachen.“ Immerhin gebe es 30 Prozent Ermäßigung. Halajkos erster Eindruck im Eingangsbereich: „Es ist schön. Elegant.“ Auch andere Besucher freuen sich auf das erneuerte Bad, das einen Monat lang geschlossen war: „Endlich geht’s los“, sagt ein älteres Ehepaar. „Wir haben lange genug gewartet.“

Bereits vor der offiziellen Eröffnung hatten einige Stadträte aus Ulm und Neu-Ulm die Gelegenheit, sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten zu machen. Die meisten sind durchaus angetan. Auch der Neu–Ulmer Oberbürgermeister. „Es ist eindrucksvoll, was die Mannschaft in den letzten Wochen bewegt hat, um heute eröffnen zu können“, sagte Gerold Noerenberg (CSU). „Mit einem kleinen Wermutstropfen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich riesig.“ Der OB wies darauf hin, dass die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm seit 2007 etwa 25,4 Millionen Euro in das Bad gesteckt hätten. „Jetzt müssen wir überlegen, wie wir in den nächsten zehn, 20 Jahren strategisch vorgehen.“ Die Städte müssten weiter in das Bad investieren. „Das Donaubad ist für die Region ein toller Magnet.“

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sprach von einer „wechselvollen Zeit in den letzten 20 Jahren“ mit verschiedenen Betreibern und vielen Problemen. „Jetzt haben wir das Bad unter unsere Fittiche genommen.“ Es solle wieder neues Vertrauen in die Mannschaft gewonnen werden. „Jetzt eröffnen wir wieder. Mit einem kleinen Makel, aber das kriegen unsere Leute hin.“

Mit Wermutstropfen und Makel waren die Bakterien gemeint, die in der letzten Wasserprobe entdeckt wurden. Im Landebecken der Rutschen waren 122 Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter Wasser gemessen worden. Bei Legionellen liegt der Grenzwert im Trinkwasser bei 100 Einheiten, in Schwimmbädern dürfen sich überhaupt keine nachweisen lassen. Legionellen können schwere Erkrankungen wie die Legionärskrankheit oder das Pontiacfieber auslösen, wenn mit Keimen belasteter Wasserdampf eingeatmet wird. Laut Betriebsleiter Jochen Weis wurde die Rutschenanlage inzwischen gründlich desinfiziert. „Ich gehe davon aus, dass ab sofort keine Keime mehr drin sind“, sagte Weis am Morgen vor den Stadträten. Um 12 Uhr wurde dann erneut eine Wasserprobe entnommen und ins Labor geschickt. Bis ein Ergebnis vorliegt, vergehen zehn Tage. Frühestens in der zweiten Januarwoche können die Rutschen also wieder in Betrieb genommen werden.

„Die Sache mit den Legionellen hat uns sicherlich Gäste gekostet“, räumte Jochen Weis ein. Er freue sich aber über die positiven Rückmeldungen vieler Besucher, die zudem Verständnis für die Rutschen-Panne gezeigt hätten und von denen viele wieder kommen möchten. Auch die Zahlen haben aus Sicht des Betriebsleiters gestimmt. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Weis. Bis zum Nachmittag zählten die Mitarbeiter etwa 800 Besucher. Bis zum Abend rechnete Weis mit ungefähr 1200.