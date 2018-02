2018-02-14 06:00:00.0

Neu-Ulm Sport Sohn schließt Stammhaus in Neu-Ulm

Bei Sport Sohn in der Augsburger Straße beginnt der Ausverkauf. Der Standort in Ulm soll hingegen gestärkt werden. Von Michael Ruddigkeit

Eines der bekanntesten Neu-Ulmer Geschäfte steht kurz vor der Schließung: Bei Sport Sohn in der Augsburger Straße beginnt heute der Ausverkauf. Das teilte Geschäftsführer Christoph Holbein mit. „Unser Ziel ist es, in den kommenden vier Wochen den Großteil der Ware des Neu-Ulmer Hauses zu verkaufen und dementsprechend die Verkaufsflächen und das Lager geräumt zu bekommen“, erklärte er. Der Ulmer Standort von Sport Sohn in der Bahnhofstraße bleibt erhalten, ebenso der Lagerverkauf in der Memminger Straße in Neu-Ulm.

Das 1950 eröffnete und in den 1960er Jahren umgebaute Stammhaus in der Augsburger Straße entspreche nicht mehr den Anforderungen moderner Verkaufskonzepte, teilte Holbein mit. Deshalb soll die Filiale geschlossen werden. Alle Mitarbeiter würden übernommen und auf die übrigen Standorte verteilt. Die Neu-Ulmer Teamsport-Spezialabteilung, die sich um die Ausstattung von Vereinen, gewerblichen Großkunden, Schulen und Behörden kümmert, werde unverändert weitergeführt. Dazu komme Verstärkung von außen. Zum 1. März wechsle Oliver Mienert mit seinem Laufexperten-Team von Runners Point zu Sport Sohn. Vor dem Hintergrund gestiegener Konkurrenz – etwa durch den französischen Sportriesen Decathlon im Blautal-Center – will sich das Unternehmen weiter spezialisieren. „Wir wollen uns nicht verkleinern, im Gegenteil“, so Holbein. „Wir werden unsere Kompetenzen und Marktpräsenz gerade in den Segmenten Teamsport und Laufsport weiter ausbauen.“ Dabei setzt das Unternehmen verstärkt auf Workshops und Sport-Events. Im März starte Sport Sohn mit Vorträgen zu Themen wie „Überwindung von Gelenkschmerz und Arthrose“ oder „Aktuelle Konzepte zur Sporternährung“ sowie einem Lauftrainings-Camp in Hinterzarten.

Das Gebäude in der Augsburger Straße soll in Absprache mit den Mit-Eigentümern umgebaut werden. Ob Sport Sohn später einmal dort wieder einzieht oder ein anderer Standort in Neu-Ulm infrage kommt, ließ Holbein in seiner Mitteilung offen.