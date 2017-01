2017-01-22 09:01:00.0

Ulm Sportriese bietet Stadt die Stirn

Unversöhnlich stehen sich Decathlon und das Ulmer Rathaus gegenüber. Warum die französische Kette als Trickser in der Branche gilt und die Handelskammer Bedenken hegt. Von Oliver Helmstädter

Auf den ersten Blick sieht alles so einfach aus: Mit dem Ex-Euronics und – ab 1. Februar den fast 7000 Quadratmetern des V-Markts – stehen im Blautal-Center riesige Flächen leer. Und mit dem französischen Sportriesen Decathlon hat der Immobilienbesitzer Wealthcap wie berichtet schon einen zugkräftigen, finanzstarken Mieter gefunden. Doch der darf nach dem Stand der Dinge nicht einziehen. Oder doch? Hier entzweien sich die Geister.

Die Fakten: Die Zulässigkeit der Entwicklung des Blautalcenters richtet sich nach dem Bebauungsplan „Blaubeurer Straße-Magirusstraße-Einsteinstraße-Jägerstraße“ sowie dem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Ulm und dem Investor von 1996 und dessen späteren Änderungen. Dort wird auch zwischen den innenstadtrelevanten und den nicht innenstadtrelevanten Sortimenten unterschieden.

Die Stadt Ulm kam dem damaligen Investor schon zweimal entgegen: Im Dezember 1997 sowie per Nachgenehmigung 2007 wurden innenstadtrelevante Sortimente sowie die Obergrenze für Textil nach oben gesetzt. Innenstadtrelevante Sortimente sind Waren, die typischerweise in Stadtzentren vorzufinden sind. Also etwa Textilien, Bücher, Schuhe oder Sportartikel.

Demgegenüber stehen nicht innenstadtrelevante Waren solche also, die nur geringe Auswirkungen auf die innerörtliche Einzelhandelsstruktur und damit auf die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne erwarten lassen, wie es das Tübinger Regierungspräsidium formuliert. Dazu zählen etwa Boote, Fahrräder oder Campingartikel. Alles Artikel, die auch Decathlon im Angebot hat.

Derzeit sind aber im Blautal-Center die etwas über 15000 zugelassenen Quadratmeter für Geschäfte mit innenstadtrelevanten Waren fast komplett ausgeschöpft. Die 2000 Quadratmeter der Euronics-Fläche lassen sich aus rechtlichen Gründen somit nicht einfach mit Sportartikeln belegen. Ludger Niemann, der Pressesprecher von Decathlon sieht das anders: „Hinsichtlich der Sortimentsbeschränkungen für das Bautal-Center sehe ich eigentlich keine Probleme, denn soweit mir bekannt ist, bewegt sich der vom Vermieter für uns eingereichte Nutzungsänderungsantrag im Rahmen der Baugenehmigung des Blautalcenters.“ Seine Schlussfolgerung: Es bedarf also keiner Änderung des Bebauungsplans Plans um Decathlon zu genehmigen.

Branchenkenner werfen der französischen Kette immer wieder vor, ihre Verkaufsfläche an innenstadtrelevanten Sortimente durch allerlei Tricks möglichst kleinzurechnen: Insider berichten unserer Zeitung etwa, dass in anderen Städten versucht wurde, die Gänge der Decathlon-Filialen als Teststrecken für Fahrräder zu deklarieren. Sehr kreativ werde auch mit dem Bereich Campingartikel verfahren. Dieses gehört nicht zu den innenstadtrelevanten Sortimenten. So seien in anderen Städten per großzügiger Zeltausstellungen Filialen in den Einklang mit Bebauungsplänen gebracht worden, um dann nach der Sommersaison auf diesen Flächen – verbotenerweise - Kleidung anzubieten. Auch mit Fahrrädern und Booten werde ähnlich verfahren.

„Es geht nicht um den Schutz des etablierten Handels vor einem neuen Wettbewerber“, sagt Otto Sälzle, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ulm (IHK). Es gebe aber eine klare Gesetzeslage, die es einzuhalten gelte. In der Vergangenheit sei die Ulmer Stadtverwaltung durch die mehrfache Ausweitung der innenstadtrelevanten Sortimente Investoren bereits entgegengekommen. Eine Grenze sei längst erreicht.

Sinn und Zwecke des Bebauungsplans sei es, die Innenstädte der Region lebensfähig zu halten. Die Stadtverwaltung verhalte sich völlig korrekt, wenn sie auf die Einhaltung des gültigen Bebauungsplans bestehe. Klar ist: Dem Immobilienbesitzer des Blautalcenters geht es darum, den Profit zu erhöhen. Das liegt in der Natur der Sache. Wealthcap ist der Fondsverwalter der Hypovereinsbank, der die Aufgabe hat, seinen Anlegern eine möglichst hohe Rendite zu ermöglichen. Und mit einem Ankermieter wie Decathlon an Bord, lässt sich das Blautal-Center weit teurer verkaufen als mit zahlreichen Leerständen.

Unstrittig ist: Rund um Ulm gibt es Bedarf an einem preisgünstigen Sportgeschäft wie Decathlon. Pressesprecher Niemann spricht von signifikanten Umsätze aus dem Ulmer Einzugsgebiet, die in den Filialen in Aalen und Plochingen generiert würden. Sollte es mit Ulm doch nicht klappen, „denken wir natürlich auch über Alternativen nach“.