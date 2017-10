2017-10-05 21:00:00.0

Rennertshofen Stadel in Rennertshofen fängt Feuer

Bei dem Brand entsteht ein Schaden von 100000 Euro. Rettungskräfte bringen Rinder und Schweine in Sicherheit.

Der Brand eines Stadels in Rennertshofen hat am Donnerstag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren am Morgen ausgerückt, um den landwirtschaftlich genutzten Stall zu löschen. Drei Anwohner – eine Frau und zwei Männer – sowie zwei Feuerwehrmitglieder erlitten dabei laut Polizei leichte Rauchvergiftungen, die noch vor Ort behandelt wurden.

Nach Auskunft von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt war das Feuer gegen 7.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die 27 Rinder und drei Schweine, die im Stadel untergebracht waren, konnten von der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden. Sie wurden rechtzeitig auf eine benachbarte Wiese getrieben und sind allesamt wohlauf.

Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand am Stadel ein Gesamtschaden von rund 100000 Euro. Da die Brandursache noch nicht geklärt ist, hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen.

Wie Kreisbrandrat Bernhard Schmidt außerdem mitteilte, war ein Mitglied der Nordholzer Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatzort in Rennertshofen in einen Unfall verwickelt. Genauere Umstände waren gestern noch nicht bekannt. (mash)