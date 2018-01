2018-01-31 06:01:00.0

Senden Stadt stellt Abrissantrag für die Webereihalle

Plötzlich lenkt der Bürgermeister ein und schickt ein entsprechendes Schreiben ans Landratsamt. Stadträte fragen sich, warum genau dieser Zeitpunkt gewählt wird. Von Carolin Oefner

Die Stadtverwaltung hat einen Abrissantrag für die alte Webereihalle bei der unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamts in Neu-Ulm gestellt. Das teilte sie in einer Pressemitteilung am Dienstagnachmittag mit.

Bürgermeister Raphael Bögge wird darin zitiert, dass er damit den Beschluss des Stadtrats umsetze, „auch wenn wir als Verwaltung noch erheblichen Klärungsbedarf vor einer Entscheidung sehen“. In den vergangenen Wochen und Monaten habe es einen intensiven Austausch zwischen dem Landesdenkmalamt, der unteren Denkmalschutzbehörde und der Regierung von Schwaben gegeben.

ANZEIGE

Dies sei auf der Basis des verabschiedeten Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) passiert. In diesem hatten die Stadträte unter anderem den möglichen (Teil-)Erhalt der Webereihalle beschlossen, heißt es in der Mitteilung. „Dies war die Grundlage unserer Arbeit und unserer Gespräche mit allen Beteiligten zur Vorbereitung eines Ideenwettbewerbes für die Webereihalle und die umliegende Freifläche“, wird Stadtbaumeisterin Manuela Huber zitiert.

Landratsamt: Der Antrag ist eingegangen

Nach Abschluss dieses Wettbewerbes könnten nach Vorstellung der Verwaltung die weiteren Entscheidungen für den Prozess getroffen werden. Was durch wen realisiert und finanziert werde, könne dann auch über einen Investorenwettbewerb geschehen. „Doch wir müssen als Stadt Senden sagen, was wir möchten“, schreibt Bögge.

Kreisbaumeister Rudolf Hartberger bestätigte unserer Zeitung, dass ein Schreiben der Stadt Senden bei ihm einging. Dieses werde nun erst mal an das Landesdenkmalamt weitergeleitet. Zudem müsse er überprüfen, ob alle nötigen Dokumente enthalten seien, sagt Hartberger. Weiteres lasse sich erst später sagen.

Die Stadträte hingegen wurden von der plötzlichen Umorientierung der Stadt überrascht. Walter Wörtz (CSU) rief noch einmal in Erinnerung, dass dieser Antrag von den Stadträten bereits im Herbst 2016 gestellt wurde – bisher sei er in der Schublade gelegen. Warum gerade jetzt? Was will die Verwaltung damit erreichen? Diese Fragen stellt Wörtz. Er spricht von einer „unfairen Geschichte“ und dass die Verunsicherung bezüglich des Projektes immer größer werde. „Ich fühle mich vorgeführt, wir haben keine Chance, darauf zu reagieren“, sagt er. Wörtz betont, dass einiges aus der Webereihalle zu machen sei. Er stelle nur in den Raum, dass die tollen Ideen meist nicht bezahlbar seien – siehe Bahnhof.

Treffen mit der Regierung von Schwaben

Deswegen hofft er darauf, dass ein Gespräch mit der Regierung von Schwaben für Klarheit sorgen wird. Dieses Treffen hat Bürgermeister Bögge den Fraktionsvorsitzenden angeboten. Dort soll über die Möglichkeiten der Städtebauförderung gesprochen werden. „Mit dem gemeinsamen Gespräch aller Beteiligten haben wir in den letzten Monaten gute Erfahrungen gesammelt, dies wollen wir nun im Interesse der Stadt Senden und ihrer Entwicklung fortsetzen“, so Bürgermeister Raphael Bögge in der Pressemitteilung.

Da gibt Wörtz ihm Recht: „Im Gespräch wird sich manches aufklären, etwa was das Isek und was die Regierung von Schwaben verlangen.“ Das habe sich schon beim Thema Bahnhof gezeigt: Dank des Engagements der Stadträte habe es viele Gespräche mit der Regierung von Schwaben gegeben – und nun sei eine gute Lösung gefunden. Auch beim Thema Weberei wollte der Stadtrat eigentlich auf dieses Gespräch warten, bevor Weiteres in die Wege geleitet werden sollte.

Die Verwaltung will die vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 150000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen. Der Stadtrat könne dann über das Vorgehen beraten.