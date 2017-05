2017-05-05 11:00:00.0

Senden Stadträte sagen Nein zu Mini-Baugebiet in Wullenstetten

Lebhaft diskutiert der Fachausschuss über die Pläne. Die Entscheidung fällt äußerst knapp aus. Und es gibt ein pikantes Detail am Rande. Von Angela Häusler

Denkbar knapp hat der Planungs-, Bau- und Umweltauschuss am Dienstagabend den Bebauungsplan-Entwurf für ein Mini-Baugebiet in Wullenstetten abgelehnt. Zwei Einfamilienhäuser sollten dort entstehen, auf jeweils 1000 Quadratmetern Fläche. Eigentlich keine große Sache. Doch es gab ein pikantes Detail am Rande: Eine der Bauherrinnen ist die Tochter von Josef Ölberger. Wegen Befangenheit durfte der Zweite Bürgermeister also nicht mit abstimmen. Nach lebhafter Diskussion stimmten sieben Räte für das Vorhaben und sieben dagegen – dieser Patt bedeutete eine Ablehnung.

„Pfannenstieläcker Ost“ nennt sich der von einem Fachbüro ausgearbeitete Bebauungsplan, der ein Gebiet von 3560 Quadratmetern umfasst und nahe dem Waldblick am östlichen Ortsrand Wullenstettens liegt. Noch ist das Areal als landwirtschaftliche Nutzfläche definiert. Der neue Flächennutzungsplan, der aktuell noch in Arbeit ist, wird das Plangebiet nach Angaben der Stadtverwaltung allerdings als Wohngebiet ausweisen. Ihren ersten Antrag hatten die Häuslebauer in spe bereits vor zwei Jahren gestellt. Damals hatten sich die Stadträte, ebenfalls mit knapper Mehrheit, darauf geeinigt, dass die Kommune das fragliche Areal erwirbt und einen Bebauungsplan erstellen lässt. Neue Richtlinie der Baulandstrategie in Senden ist schließlich, dass die Kommune nur noch Grundstücke zum Baugebiet erklärt, die ihr selbst gehören, und sie dann veräußert.

ANZEIGE

Bei dem Gebiet in Wullenstetten werde die neue Grundstückspolitik erstmals umgesetzt, sagte Stadtbaumeisterin Manuela Huber. CSU-Fraktionschef Walter Wörtz machte sich für die Genehmigung der Pläne stark. Es gebe keinen Grund für eine Ablehnung, weil die dortige Straße bereits einseitig bebaut sei. Es dürfe nicht sein, dass der Plan abgelehnt werde, nur weil er „von einem kommt, der hier am Tisch sitzt“, sagte Wörtz. Es gehe darum, dass junge Familien in Senden bleiben und bauen könnten.

Doch die Gegner ließen sich nicht umstimmen, allen voran die Freien Wähler. Edwin Petruch (CFW/FWG) sah nichts als Probleme: Die Grundstücke seien viel zu groß, die Straße sei nicht breit genug, die Häuser viel zu hoch. Er sei angesichts der Planung „nahezu vom Glauben abgefallen“, sagte er. Auch Helmut Meisel (Grüne) lehnte ab. Erst müsse der neue Flächennutzungsplan beschlossen sein, vorher dürfe kein Baurecht geschaffen werden, sagte Meisel. Die SPD war ebenfalls dagegen.

Weitere Beschlüsse der städtischen Ausschüsse:

Tunnelbau Die Stadt soll auf Wunsch des Bauausschusses in Sachen Tunnelbau am Bahnhofsareal einen professionellen Projektsteuerer ins Boot holen. Beauftragt werden soll ein Ulmer Unternehmen. In der ersten Phase kostet die Projektsteuerung etwa 80000 Euro. Dennoch hielten es die Räte für angebracht, den Auftrag zu vergeben, weil die städtische Bauverwaltung das nicht auch noch leisten könne. Die Beteiligung verschiedener Akteure von Stadt bis Bahn ist aus Sicht der Kommunalpolitiker ohnehin kompliziert.

Verkehr Wildes Parken auf öffentlichen Grünstreifen will die Stadtverwaltung künftig durch große Steine verhindern. Das teilte Bürgermeister Josef Ölberger im Werkausschuss auf Nachfrage von Georg Schneider (SPD) mit. Der hatte bemängelt, dass an der Langen Straße in Wullenstetten erneut auf dem Grünstreifen Autos abgestellt werden und vom Rasen mittlerweile nichts mehr übrig sei. Auch in der Friedrich-List-Straße im Gewerbegebiet Süd werde auf diese Weise geparkt. Wie Ölberger berichtete, werden die Grünstreifen an der Langen Straße mit Kies aufgefüllt und mit großen Granitsteinen versehen, um das Wildparken zu verhindern. Die Arbeiten seien bereits ausgeschrieben worden, es gehe bald los. „In der List-Straße müssen wir das noch regeln, möglicherweise auch hier über Steine“, ergänzte er.

Schallschutz Mit ihrem Anliegen, auf ihren Grundstücken an der NU3 einen 2,88 Meter hohen Betonzaun zum Schallschutz bauen zu dürfen, sind zwei Aufheimer gescheitert. Der Planungsausschuss lehnte ihre Bauvoranfragen ab. Nach Angaben der Anwohner nimmt der Verkehr dort immer stärker zu. Weil auf dem bestehenden Wall die Bepflanzung regelmäßig komplett abgeholzt werde, lasse auch der Sichtschutz zu wünschen übrig. Die Mehrheit der Räte aber befürchtete, dass in der Folge noch weitere Anwohner dort Mauern errichten wollen. Es dürfe dann nicht aussehen wie Kraut und Rüben, sagte SPD-Rat Schneider. Die Stadt, so schlug Ölberger vor, solle mit dem Landratsamt klären, ob nicht der Kreis in Sachen Schallschutz an der NU3 in der Pflicht sei.