2017-06-28 07:00:00.0

Weißenhorn Stadtrat kippt Schnapsverbot bei der Kulturnacht

Künftig wird die Weißenhorner Verwaltung den Verkauf von hochprozentigen Getränken wieder genehmigen. Doch vor diesem Beschluss wurde lange diskutiert. Von Jens Noll

Einigen Stadträten war die Diskussion ziemlich peinlich. Und auch Bürgermeister Wolfgang Fendt hätte den Punkt am Montagabend in der Stadtratssitzung am liebsten ganz schnell abgehakt. Doch der Gesprächsbedarf über die Frage, ob harter Alkohol bei der Kulturnacht künftig verboten bleiben sollte oder nicht, war groß.

Zur Erinnerung: Bei der achten Auflage der beliebten Veranstaltung am 24. Mai erteilte die Stadt erstmals keine Genehmigung für den Verkauf von hochprozentigen Getränken (wir berichteten). Die CSU-Fraktion wollte dieses Verbot noch kurz vorher kippen, doch über den entsprechenden Antrag konnte der Stadtrat nicht mehr rechtzeitig abstimmen. Dies geschah nun am Montag, als Grundsatzentscheidung für die zukünftigen Kulturnächte.

Wie Bürgermeister Fendt in der Sitzung betonte, war der Ausschank von Cocktails, die Spirituosen enthielten, bei der diesjährigen Kulturnacht durchaus erlaubt. Nur eine Beschwerde habe es gegeben, weil kein reiner Schnaps ausgeschenkt werden durfte. Die kam von Georg Birkle, der eine Brennerei in Weißenhorn betreibt. Er konnte Besuchern diesmal nur Liköre und eben Cocktails anbieten, die maximal 15 Prozent Alkohol enthalten. Bei Veranstaltungen in anderen Kommunen erhalte Birkle solche Einschränkungen nicht, sagte Franz-Josef Niebling (CSU). „Aber hier in seiner Heimatstadt.“ Der Fraktionschef bezeichnete das Schnapsverbot als „überflüssig“. Zudem sei es schwierig, eine Grenze zu ziehen. „Es müsste jemand rumspringen und bei den Getränken den Alkoholgehalt messen.“

Thomas Schulz (SPD) sagte: „Ich finde es traurig, dass wir eine so herausragende Veranstaltung auf die Diskussion um den Ausschank runterbrechen.“ Seine Meinung dazu: Wer harten Alkohol ausschenken möchte, solle selbst Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass keine Minderjährigen in den Genuss kommen. Ulrich Fliegel (Grüne) sieht bei der Kulturnacht keine Notwendigkeit für das von Fendt gewünschte Verbot. Wenn das so beschlossen werde, sagte Fliegel, dann müsse die Stadt auch bei Veranstaltungen einschreiten, auf denen Alkohol „in rauen Mengen“ konsumiert werde.

Marcus Biberacher (CSU) wies noch einmal darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren keine Zwischenfällen bei der Kulturnacht gab. Das hat im Übrigen auch die Polizeiinspektion Weißenhorn gegenüber der Stadtverwaltung bestätigt. Zudem sagte Biberacher: „Das Schnapsbrennen ist eine der ältesten kulturellen Errungenschaften.“ Er lasse es sich nicht gefallen, fügte er hinzu, wenn der Eindruck entstehe, auf dem Fest gebe es nur Saufgelage.

Gunther Kühle (CSU) betonte, es handle sich um keine Partyveranstaltung, bei der Leute auf den Tischen tanzen. Die Zielgruppe der Kulturnacht sei mit Sicherheit nicht anfällig fürs Komasaufen. Im Übrigen könne sich der Organisator, Volker Drastik vom städtischen Kulturbüro, in Sachen Getränkeangebot mit den Anbietern abstimmen. Essen und Trinken gehöre zur bayerischen Lebenskunst dazu, sagte Ernst Peter Keller (CSU). Auch er war der Meinung: „Am Fasching haben wir eine andere Zielgruppe.“

Als ein Befürworter des Schnapsverbots meldete sich Ulrich Hoffmann zu Wort: „Wir haben die Verantwortung zu steuern.“ Der ÖDP-Rat berichtete von Gesprächen mit beteiligten Künstlern, die das Verbot begrüßen. Hoffmann erwähnte auch einige Orte, wo künstlerische Darbietung und Bewirtung nahe beieinander lagen. „Das ist schade, weil man von der Darbietung nichts mitbekommt.“

Mit 14 zu zehn Stimmen sprach sich das Gremium schließlich gegen das Verbot aus. Rathauschef Fendt hofft nun, dass die Kulturnacht ihren bisherigen Charakter nicht verliert. Seine Befürchtung ist, dass bei der wachsenden Besucherzahl auch in Zukunft ein Sicherheitskonzept mit Zäunen und Einlasskontrolle wie am Gumpigen Donnerstag notwendig werden könnte.

Diese große Faschingsparty soll in den nächsten drei Jahren wieder – wie seit 2015 – die Firma Urbanmotion aus Günzburg ausrichten. Das hat der Kulturausschuss einstimmig beschlossen. Die Stadt behält sich allerdings die Möglichkeit vor, die Vergabe zu widerrufen, wenn Vorkommnisse Anlass dazu geben.