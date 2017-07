2017-07-28 15:00:00.0

Ulm Stadtrundgang durch die Reformationszeit in Ulm

Eine neue Ausstellung erzählt an sieben Standorten die besonderen Ausprägungen der Zeit von 1517 bis 1617 in Ulm. Es gibt Streitschriften und Verhörprotokolle zu sehen. Von Dagmar Hub

Eine Ausstellung an sieben verschiedenen Standorten – darunter etliche Originalschauplätze: Die Sonderausstellung „Vielstimmigkeit – das Reformationsjahrhundert in Ulm 1517 - 1617“ bietet dem Interessierten ein Fülle von Möglichkeiten, sich mit den besonderen Ausprägungen der Reformation in Ulm zu beschäftigen. Ein Rundgang im Stadtgebiet ist für diese ganz besondere Ausstellung nötig, deren Teile vor und im Ulmer Münster, vor dem Stadthaus, vor der Wengenkirche, im Haus der Stadtgeschichte, im Ulmer Museum und vor dem Haus der Begegnung in Form von 46 Stelen und teilweise von originalen Exponaten zu sehen sein werden. Eröffnung ist am heutigen Freitag um 18 Uhr im Haus der Stadtgeschichte.

Dort liegen umfangreiche Aktenbestände – unter anderem Ratsprotokolle, Streitschriften, Briefwechsel, Gutachten und Portraits der Protagonisten der Reformation in Ulm. Zu sehen sein werden bei der Ausstellung Raritäten wie die Verhörprotokolle von Täufern und die Abstimmungslisten der Ulmer Bürgerschaft über die Einführung der Reformation in der Stadt, die im November 1530.

Wer den Rundgang der von Gudrun Litz, Marie Kristin Hauke und Susanne Schenk konzipierten Ausstellung chronologisch absolvieren möchte, beginnt am besten im Münster, empfiehlt Gudrun Litz. Denn vor dem Münster informieren zwei Stelen beim nördlichen Eingang allgemein und übersichtlich über die Eckdaten der Reformationsgeschichte in Ulm und über die Stationen der Reformations-Schau. Im Münster selbst hat die Ausstellung drei verschiedene Standorte. Unter den originalen Portraits der Superintendenten Ludwig Rabus und Konrad Dieterich, die beide die Reformationsgeschichte in Ulm mitprägten, hat der konfessionsgeschichtliche Teil der Ausstellung, der sich mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts befasst, seinen Platz. Im Bereich der Kanzel wird die Phase der unterschiedlichsten Ausrichtungen der neu eingeführten Konfession bis zum Jahr 1548 gezeigt und erklärt. Stelen am Taufbecken erläutern die Auseinandersetzungen zwischen diesen unterschiedlichen Strömungen um die Themen Abendmahl, Taufverständnis und Kirchenmusik.

An der Stelle des Stadthauses stand einst die Kirche des Franziskanerklosters. Hier geht es um die Anfänge der reformatorischen Lehre, denn der 1524 nach einem Bürgerbegehren nach Ulm geholte evangelische Prediger Konrad Sam verbreitete die Lehre dort, bis er 1526 ins Münster durfte. Franziskaner und Dominikaner mussten Ulm nach der Einführung der Reformation verlassen; die zur Minderheit gewordenen Katholiken wurden zunächst allein durch die Deutschherren betreut, später auch durch zurückkehrende Augustinerchorherren. Dieser Themenbereich wird bei der Wengenkirche dargestellt, die seit ihrem Bau im 14. Jahrhundert Kirche des Augustiner-Klosters St. Michael zu den Wengen gewesen war.

Die Kirche des Ulmer Dominikanerklosters war das Vorgängergebäude des Hauses der Begegnung; der Chor der Klosterkirche, Predigerkirche genannt, steht noch heute. Thematisiert wird auf den Stelen im Innenhof das Ulmer Reformationsjubiläum 1617, zu dem die Dreifaltigkeitskirche am Ort der alten Klosterkirche und unter Einbeziehung von Chor und Sakristei dieser Kirche als erste evangelische Kirche der Stadt gebaut wurde.

Im Ulmer Museum schließlich gibt es zur Ausstellung eine Hörstation mit Liedern aus der Reformationszeit, darunter einer Dichtung, die der Ulmer Stadtärztin Agathe Streicher zugeschrieben wird, und Hörspiel-Szenen, die Verhöre von Spiritualisten und Täufern durch die Ulmer Obrigkeit nacherleben lassen. Ein weiterer Ausstellungsschwerpunkt im Ulmer Museum liegt auf der Patrizierfamilie Besserer, die während der Reformation eine wichtige Rolle spielte.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Der Eintritt für die Sonderausstellung im Ulmer Museum ist frei.