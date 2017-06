2017-06-18 13:58:00.0

Senden Städtebau: Noch mal mitreden in Senden

Wie soll die Stadt einmal aussehen? Das Konzept dafür ist fast fertig. Bei einem Infoabend sind erneut die Bürger gefragt. Von Carolin Oefner

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) für Senden kommt weiter voran. Die große Frage dabei lautet: Wie soll die Stadt einmal aussehen? Am kommenden Dienstag soll der Stadtrat das Konzept formell beschließen.

Zwei Tage später veranstaltet die Stadt Senden eine Veranstaltung für Bürger. Diese findet am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr im Sendener Bürgerhaus statt. Dort informieren Bürgermeister Raphael Bögge und die Architekten und Stadtplaner der Firma Schirmer die Bürger über das Isek, außerdem können die Einwohner noch einmal ihre Meinung zum Projekt kundtun. Bereits zuvor war das in mehreren Workshops und in mittels der Internetumfrage „Mypinion“ möglich, was die Einwohner auch zahlreich nutzten (wir berichteten).

Bürger können sich auch im Internet informieren

Vor Kurzem hat die Stadt zudem einen neuen Internetauftritt freigeschaltet. Unter dem Titel „Senden bewegt“ können sich die Bürger ein Bild von den geplanten Maßnahmen und Abläufen machen. Die im Isek definierten sogenannten Handlungsfelder stehen fest: Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt – Wohnen, Bildung, Soziales – Kultur, Freizeit – Mobilität – Handel, Gewerbe, Wirtschaft.

Die Bürger werden aufgefordert, mitzuentscheiden: „Sprechen Sie mit, bestimmen Sie mit, tragen Sie mit, was entschieden wird. Die Zukunft Ihrer Stadt liegt auch in Ihren Händen: Denn Sie sind die ’Experten des Alltags’. Sie bewegen Senden!“, heißt es in dem Internetauftritt.

Die Infoveranstaltung findet am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr, im Bürgerhaus in Senden statt. Der neue Internetauftritt ist zu finden unter der Adresse www.senden-bewegt.de