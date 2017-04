2017-04-18 14:57:00.0

Senden Starkregen hält die Feuerwehr auf Trab

Die Sendener Truppe zieht Bilanz: Sie rückte 2016 häufig aus – vor allem wegen vollgelaufener Keller.

Genau 262 Einsätze verbuchte die Freiwillige Feuerwehr Senden im vergangenen Jahr. 20 Prozent davon waren Brandeinsätze, das Gros aber technische Hilfeleistungen, berichtete Kommandant Peter Walter bei der Mitgliederversammlung. Grund für die vielen Hilfeleistungen sei die große Zahl an Hochwassereinsätzen gewesen, zu denen die Wehr nach starken Regenfällen vor allem im Mai und Juni ausrücken musste. Doch auch Türöffnungen, Autounfälle und ein Industriebrand gehörten für das Team unter anderem zu den Ernstfällen.

Die derzeit 85 Aktiven haben zudem an 42 Übungen in Theorie und Praxis teilgenommen. Darunter waren sowohl Schulungen für Atemschutzgeräteträger als auch in Erster Hilfe und Anwenderkurse im Bereich Digitalfunk. Die Umstellung auf diese neue Technik habe „sehr gut funktioniert“, so Walter. Ein Erfolg sei auch der Lehrgang „Modulare Truppausbildung“ gewesen, zu dem Feuerwehrleute aus anderen Wehren nach Senden kamen.

Die Senioren treffen sich einmal im Monat

Für den Feuerwehrverein mit seinen derzeit 115 Mitgliedern berichtete Vorsitzender Thomas Kast. Unter anderem habe der Verein die Feuerwehr bei Veranstaltungen wie der Maifeier und dem verkaufsoffenen Sonntag mit der Vorbereitung sowie der Bewirtung von Besuchern unterstützt. Auch der Stand beim Weihnachtsmarkt am Waldsee sei „eine nette Geschichte“ gewesen, heuer wolle man sich dort wieder beteiligen. Bei den Feierlichkeiten zum Wullenstetter Jubiläum im Sommer 2016 sei es allerdings mit der Anzahl der Helfer knapp geworden, so Kast. Für die nächsten Wochen plant der Verein erneut die Mitwirkung beim Maibaumstellen in Senden sowie bei der Ehrenamtsmesse der Stadt am 13. Mai. Die Jugendgruppe der Feuerwehr besteht aus 14 Mitgliedern, die 237 Übungsstunden absolvierten, so stellvertretender Jugendwart Tobias Stadler. Einmal monatlich treffen sich die Senioren der Feuerwehr, die nun ihren Vertreter Johann Lehner aus dem Amt verabschiedeten.

Feuerwehr leistet „immense Arbeit“

Dank sprach Sendens Bürgermeister Josef Ölberger im Auftrag der Stadt aus. Es sei „unschätzbar, was Sie leisten“, sagte er und betonte, dass der im kommenden Jahr geplante Kauf einer neuen Drehleiter dringend notwendig sei. Schließlich sei die aktuelle 24 Jahre alt und die Ausrüstung der Feuerwehren städtische Pflichtaufgabe.

Die Sendener leisteten „immense Arbeit“, lobte auch Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Das Engagement könne nicht hoch genug angesehen werden. Mit der für dieses Jahr geplanten Anschaffung von neuen Einsatzwagen – zwei Wechsellader- sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug – werde die Sendener Wehr auch wieder modern ausgerüstet sein.

Für langjähriges Engagement bei der Feuerwehr wurden Mitglieder ausgezeichnet. Für 10 Jahre aktiven Dienst ehrte der Verein Daniel Greiner, Maximilian Höppler, Maximilian Hidde, Maximilian Thalhofer, Marcel Meishammer und Dennis Gustke. Bereits 25 Jahre dabei ist Rainer Siegwardt, für 33 Jahre wurde Rainer Autenrieth ausgezeichnet. (ahoi)