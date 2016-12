2016-12-28 16:27:00.0

Ulm Stau auf der B30 nach Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Autos touchierten sich am Dienstag auf der B30 und krachten dann in die Leitplanken.

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls auf der B30 am Dienstagabend in Ulm. Die Bundesstraße war für rund eine Stunde komplett in Fahrtrichtung Biberach gesperrt. Laut Polizei kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau von rund zwei Kilometern bis in die Stadtmitte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr im Bereich der Überleitung von der B28 auf die B30. Auf dem Teilstück waren ein Mini Cooper und dahinter ein hochmotorisierter Mercedes unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen touchierten sich die beiden Autos. Der Mini wurde durch den Aufprall des Mercedes nach links gegen die Leitplanken geschleudert und drehte sich anschließend mehrfach auf der Fahrbahn. Der Mercedes wurde nach dem Unfall nach rechts in die Leitplanken abgewiesen und kam dort zum Stehen. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungsdienst und Feuerwehr befreiten sie aus ihren Autos. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. (az)