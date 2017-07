2017-07-15 06:00:00.0

Neu-Ulm Stimmen zum Nuxit: Das sagen die Fraktionen

Einige Stadträte sind kurz nach der Info-Sitzung im Rathaus überrascht, freudig – und manche auch recht kritisch. Von Katharina Dodel

Die Stadt Neu-Ulm geht einen großen Schritt in Richtung Kreisfreiheit. Wir haben uns gestern Abend bei den Fraktionen im Stadtrat umgehört und erste Meinungen eingeholt:

CSU: Der Fraktionsvorsitzende der CSU, Johannes Stingl, zeigt sich wenige Stunden nach der nicht-öffentlichen Sitzung, in der über den Nuxit informiert wurde, überrascht. „Es spricht doch sehr viel für die Kreisfreiheit“, sagt er. „Wir begrüßen die Beratungsvorlage.“ Stingl brachte das Thema Nuxit bereits am Rande einer Sitzung im November auf den Tisch und sagte, er würde den Ausstieg begrüßen. Stingl glaubt, dass die „strategische Ausrichtung der Stadt“ Neu-Ulm voranbringen würde. „Künftig könnten dann alle Verwaltungsdienstleistungen gebündelt im Rathaus erledigt werden.“ Dennoch ist er sich sicher, dass „in der Umsetzung noch so manche Überraschung kommen wird“, jedoch sei das ganz normal in so einem Verfahren. „Letzte Risiken werden wir nie beseitigen können, auch wenn wir noch ein Jahr prüfen.“ Die Stadtratsfraktion der CSU will am Montag zusammen kommen, um über die Ergebnisse der Sitzung vom Freitag zu beraten.

SPD: Überrascht ist auch Antje Esser, Fraktionschefin der SPD –darüber „wie eindeutig die Empfehlung der Verwaltung ist“. Sie freue sich darüber, dass Neu-Ulm auf dem Weg ist, kreisfrei zu werden – das jedenfalls könne sie aus den Statements ablesen, die in der Sitzung gefallen seien. Esser: „Als ich vor drei Jahren für den Posten des Landrats kandierte habe, dacht ich: Neu- Ulm und der Landkreis – das ist ein Gebilde das unbedingt zusammengehört.“ Nach drei Jahren im Neu-Ulmer Stadtrat jedoch, sei der Nuxit nun der „einzig logische Schritt“. Die Stadt sei dem Kreis „entwachsen“, der „andere Themenschwerpunkte hat als wir“. Geht es nach Esser, sollten beide weiterhin gemeinsame Sache machen: „Wir müssen jetzt prüfen, welche Themen wir ganz übernehmen und bei welchen der Landkreis noch im Boot ist – die Gymnasien zum Beispiel.“ Gleiches gilt auch für den neuen Titel des Kreises: „Ich würde den Namen ,Landkreis Neu-Ulm’ nicht aufgeben – es ist bestimmt schwierig, sich da vollständig neu zu positionieren.“

Freie Wähler: Christina Richtmann, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, geht das Ganze etwas zu schnell. In wenigen Tagen schon über den Nuxit entscheiden? „Mir ist die Sitzungsvorlage zu dünn. Da steht zu oft ,wahrscheinlich’ drin“, sagt sie und will erst noch mit ihren Ratskollegen den Kurs der Fraktion in Sachen Nuxit besprechen. Nur so viel: „Ich finde es wichtig, auch die Kreisräte dazu zu hören. Außerdem könnte ein unabhängiger Gutachter die Konsequenzen für Stadt und Landkreis aufzeigen. Am Montag will sie sich mit den FWG-Räten besprechen.

Grüne: Von einer „interessanten Option“ spricht Grünen-Stadträtin Mechthild Destruelle. Auf der Pro-Kreisfreiheit steht ihrer Ansicht nach, dass Neu-Ulm „viele Dinge künftig selbst entscheiden könnte“ und einen besseren Draht zu Ulm bekäme. „Die Zusammenarbeit der Städte wäre sicher einfacher.“ Jedoch hätte sie gerne noch die Zahlen des Landkreises: „Wir haben eine soziale Verantwortung nach so vielen Jahren im Kreis.“ Destruelle will sich erst die Sitzungsvorlage genau durchlesen und mit der Fraktion sprechen, erst dann könne sie eine Entscheidung im Stadtrat am 26. Juli treffen. Diese sei ihrer Meinung nach nicht bindend: „Wir entscheiden uns ja nur dafür, den Weg weiterzugehen.“

Pro Neu-Ulm und FDP: Die Fraktionen von Pro Neu-Ulm und FDP waren bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.