2017-12-11 07:00:00.0

Weißenhorn Stimmungsvolle Klänge beim Jahreskonzert des Musikvereins Bubenhausen

Der Musikverein Bubenhausen bietet den Besuchern in der Stadthalle ein mitreißendes Potpourri verschiedener Stilrichtungen.

Eigentlich wollte der Musikverein Bubenhausen am Samstagabend sein Jahreskonzert in der Weißenhorner Stadthalle gemeinsam mit der Trachtenkapelle Schießen bestreiten. Weil aber ein Mitglied ihrer Kapelle ein paar Tage zuvor völlig überraschend starb, sagten die Schießener ihr Mitwirken ab. Die Bubenhauser bestritten das Konzert also alleine – und sie bestritten es ganz prächtig, wobei sie im ersten Teil des Abends die Aufführung des von Martin Scharnagl arrangierten Abba-Songs „The way old friends do“ dem verstorbenen Schießener Musiker widmeten. Dafür und für die anderen großartig dargebotenen Musikstücke, die im zweiten, volkstümlicheren Teil des Konzerts teilweise von Gesang begleitet waren, erhielt der Musikverein mit seinem Dirigenten Rainer Baur verdienten, starken Applaus vom Publikum in der voll besetzten Halle. Dieser galt auch Martin Ederle, der geschickt durchs Programm führte.

Im ersten Teil des Abends boten die Bubenhauser ein stimmungsvolles, mitreißendes Potpourri verschiedener Stilrichtungen. Zum Auftakt gab es den Olympiasong von 1988, „The Olympic Spirit“. Danach wechselte das Orchester zur Filmmusik („La Storia“ von Jacob de Haan) über, um dann die Besucher mit der Konzertpolka „Leichtes Blut“ von Johann Strauß (Arrangement Siegfried Rundel) in Stimmung zu versetzen. „The way old friends do“, bei dem es verständlicherweise etwas besinnlicher und feierlicher zuging, und „Lord of the dance“ beschlossen den ersten Teil.

Nach der Pause kamen die Anhänger populärer, volkstümlicher Musik verstärkt auf ihre Kosten. Und auch diesen Teil meisterte der mit viel Ausdruckskraft spielende Musikverein Bubenhausen bestens, obwohl die insgesamt 42 Musiker, die auf der Bühne gerade so Platz hatten, aufgrund der kurzfristigen Schießener Absage erst am Abend zuvor die nun gebotenen Songs noch einmal üben konnten.

Sie boten Polka-Stücke wie „Wir freuen uns auf euch heute Abend“ oder „Faszination Blasmusik“ und luden das Publikum zum Mitklatschen ein. Aber auch der flotte „Marsch 1809“ begeisterte die Besucher, die ihr Kommen trotz der Abwesenheit der Schießener absolut nicht bereuten. (kümm)