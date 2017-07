2017-07-05 17:20:00.0

Ulm Straßenbahn erfasst Auto an der Olgastraße

Bei einem Unfall in der Olgastraße in Ulm sind am Dienstagvormittag zwei Frauen verletzt worden. Eine Straßenbahn hatte ein Auto erfasst.

In der Olgastraße in Ulm hat eine Straßenbahn ein Auto erfasst. Es gab zwei Verletzte. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)