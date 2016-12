2016-12-31 15:00:00.0

Thalfingen Streit eskaliert: Mann fällt Baum seines Nachbarn

Zwei Nachbarn haben sich in Thalfingen so sehr gezofft, dass einer die Tanne im Garten des anderen fällte.

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Donnerstagabend in Thalfingen völlig eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Person eine Sachbeschädigung im Elchinger Ortsteil. Also die Beamten zum gemeldeten Ort fuhren und dort einen 52-jährigen Mann antrafen, staunten sie nicht schlecht: Denn der Mann hatte die Tanne eines Nachbarn gefällt. Ohne diesen jedoch zu informieren. Hintergrund ist offenbar ein bereits seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit über den auf der Grenze stehenden Baum. Der Schaden wird mit 2000 Euro beziffert. (az)