2017-05-10 08:00:00.0

Neu-Ulm Streit um Kopierkosten an Schulen geht weiter

Die SPD wandte sich ans Ministerium und fordert nun, die Abstimmung zu wiederholen.

Die Diskussionen um die Kopierkosten an Schulen gehen in die nächste Runde. Wie berichtet, forderte die SPD Fraktion im Neu-Ulmer Stadtrat, dass Mädchen und Buben die Kosten für Papier erlassen werden. Der Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur erteilte den Genossen eine Absage und stimmte mehrheitlich gegen den Antrag. Das will die SPD nun nicht auf sich sitzen lassen.

Fraktionsvorsitzende Antje Esser spricht von Verwunderung bezüglich der Diskussion im Ausschuss und vor allem bezüglich der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Dieser ist nach Auffassung von Esser zu entnehmen, „dass der Stadtrat im Prinzip mit einem Fuß im Gefängnis steht, wenn auf die Erhebung von Kopierkosten verzichtet wird und wir uns der Untreue schuldig machen“, teilt Esser mit.

Nachdem die SPD die Rechtsauffassung der Verwaltung nicht nachvollziehen könne und für falsch halte, habe sich Fraktionsmitglied Rudolf Erne der Sache noch einmal angenommen und das Staatsministerium für Unterricht und Kultus kontaktiert. Dieses habe bestätigt, dass Kopierkosten erhoben werden können, keineswegs aber müssen. Konkret heißt es in der Mail des Ministeriums: „Aus schulfinanzierungsrechtlichen Gründen bestehen demnach keine Bedenken, auf die Erhebung der Kopierkosten an Grund- und Mittelschulen zu verzichten.“

Die Stadtverwaltung habe die Räte „vollständig unzutreffend informiert“, so Esser. „Die Fehleinschätzung der tatsächlichen rechtlichen Lage seitens der Verwaltung hat das Abstimmungsergebnis nachhaltig beeinflusst.“ Auf Grund dessen fordert die SPD nun, dass noch einmal über die Kopierkosten beraten wird. Daher ging der Brief auch direkt ans Rathaus.

Wie dort Ralph Seiffert, Leiter des Fachbereichs Schulen, auf Nachfrage mitteilt, sei das Schreiben gestern eingegangen. Er bezieht sich auf die Aussagen der Juristen im Rathaus, die auf den Untreuetatbestand bei Nichterhebung der Kopierkosten hinwiesen.

Seiffert will das Thema heute bei einer Zusammenkunft der Fachbereichsleiter und des Oberbürgermeisters aber noch einmal ansprechen. (kat)