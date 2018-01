2018-01-21 18:00:00.0

Neu-Ulm Streit unter drei Frauen in Imbiss eskaliert

In Neu-Ulm sind am Freitagabend drei weibliche Gäste in einem Schnellimbiss heftig aneinander geraten. Es kam zu wüsten Szenen.

Die Polizei wurde am Freitag zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Neu-Ulmer Imbiss gerufen. Foto: Symbolfoto Alexander Kaya