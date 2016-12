2016-12-31 17:59:00.0

Weißenhorn Streitschlichterin bezahlte Courage mit Schmerzen

Ein 22-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht verantworten: Er soll an Fasching eine gleichaltrige Frau brutal gewürgt haben. Von Carolin Oefner

Faschingsdienstag in Weißenhorn: Eine 22-Jährige unterhält sich an der Bar, während sie auf ihr Getränk wartet. Der Raum ist klein, alles geht etwas eng zu – vor allem abends, wenn viele Faschingsfreunde aus der Kälte ins Innere wechseln. Die junge Frau sieht, wie sich zwei Männer streiten. Sie geht hin, weil sie schlichten will und hat vor, die beiden dafür auf ein Getränk einzuladen. Was dann passiert, verfolgt die 22-Jährige heute immer noch – fast ein Jahr später.

So schildert die junge Frau aus Nersingen den Beginn des Abends vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm. Sie ist dort als Zeugin geladen, doch sie ist mehr als das: Sie ist auch die Geschädigte. Angeklagt ist ein 22-jähriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, der jungen Frau die Luft abgedrückt zu haben. Und das so lange, dass sie eine Schwellung und Entzündung im Kehlkopf davongetragen hat und lange Zeit unter Schmerzen litt – auch unter psychischen, wegen derer sie sich in psychologischer Behandlung befinde.

Die 22-Jährige erzählt, dass sie den beiden Streithähnen gar nicht mehr vorschlagen konnte, ein Getränk auszugeben. „Plötzlich hat er mich gewürgt, ich hab versucht, seine Hand wegzubekommen, aber es ging nicht“, sagt sie. Er habe so stark um ihren Hals zugedrückt, dass sie keine Luft mehr bekommen habe und ihr schwarz vor Augen geworden sei. Bei einem erneuten Versuch des Mannes, sie zu würgen, habe er ihr T-Shirt und ihre Kette zerrissen. Ihre Freundin und andere Frauen seien dann mit ihr rausgegangen, später musste sie ins Krankenhaus. Die ebenso als Zeugin geladene Freundin bestätigte diese Aussage. Sie hat den Angeklagten später draußen vor der Tür identifiziert. Bei der Polizei sei der Mann dann wieder zu sich gekommen.

Der Angeklagte hingegen bestand den gesamten Prozess über darauf, sich an nichts erinnern zu können, seitdem er in der Bar beim Roten Kreuz in Weißenhorn war. Das sei etwa ab 16 Uhr gewesen. Ein paar Stunden später habe die Polizei 2,3 Promille bei ihm gemessen. Und das, obwohl er zuvor sagte, dass er bis 16 Uhr lediglich ein bis zwei Bier getrunken habe. Staatsanwältin Patrizia Rabe reagierte ungläubig auf diese Aussage. Und auch Richterin Gabriele Buck zeigte ihren Unmut: „Da stehen die schlimmsten Dinge in den Akten und dann sitzen die Leute hier wie ein Mäuschen.“

Von den Ermunterungen der Richterin und der Staatsanwältin, ob er sich nicht doch an etwas erinnere, ließ sich der Mann nicht beeindrucken. Sein Rechtsanwalt, Hans-Heinrich Tittus, führte das auf die „dramatische Alkoholisierung“ zurück. Und sagte, dass die junge Frau selber schuld sei an ihren Verletzungen, schließlich „hat sie sich selbst der Situation ausgesetzt“. Mit dieser Aussage half er seinem Mandanten eher nicht, der Reaktion von Richterin und Staatsanwältin nach zu urteilen. „Die junge Frau begab sich nicht selbst in Gefahr, sie wollte lediglich ein Getränk ausgeben“, sagte Richterin Buck. Staatsanwältin Rabe ergänzte scharf, dass die sonst geforderte Zivilcourage in diesem Fall wohl nichts bedeute.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Dauer und die Intensität des Würgegriffs rechtfertigten in ihren Augen den Tatbestand. Wegen des Alkoholspiegels des Angeklagten setzte sie eine verminderte Schuldfähigkeit an und forderte schlussendlich sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Rechtsanwalt Tittus wollte keine Freiheitsstrafe für seinen Mandanten. Das kurze Würgen sei keine gefährliche, sondern nur eine normale Körperverletzung.

Richterin Buck sah den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung als gegeben und verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten auf Bewährung. Zudem muss er 1300 Euro Schmerzensgeld an die Geschädigte und 1500 Euro an wohltätige Zwecke bezahlen. „Die Geschädigte hat teuer für ihre Zivilcourage bezahlt und das Gericht toleriert nicht, dass eine Frau derart angegangen wird“, sagte Buck am Ende.