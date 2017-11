2017-11-12 17:23:24.0

Ulm Stürmischer Schaden

Ein riesiges Blech wurde wohl vom Winde verweht.

Keine größeren Schäden verursachte nach Polizeiangaben das Unwetter, das Ulm und Teile des Landkreises am Sonntag heimsuchte. In der Ulmer Wildstraße wurde allerdings ein mehrere Quadratmeter großes Blech auf ein Auto geweht. Woher es kam, ist unklar. Beobachter vermuten, dass es von einem nahen Rohbau stammt, der kürzlich wie berichtet in Flammen stand. (heo)