2016-12-29 15:00:00.0

Weißenhorn Stummfilm-Klassiker im Weißenhorner Stadttheater

Bei „Nanuk, der Eskimo“ vereinen sich im Stadttheater ein Stummfilm-Klassiker und experimentelle Musik. Von Florian L. Arnold

Das Kino als Zeitreise-Erlebnis: Ein filmisch-musikalischer Abend bildete den Abschluss der diesjährigen „Weißenhorn Klassik“-Reihe. „Nanuk, der Eskimo“, 1922 von Robert J. Flaherty gedreht, ist einer der bedeutendsten Klassiker der Stummfilmära. Ungemein modern wirken Schnitt und Kameraeinstellungen des Stummfilms, immer ist Flaherty nah dran an seinen Protagonisten – Nanuk, dem Eskimo, seiner Familie, seinen Schlittenhunden.

Es geht in dem knapp 70-minütigen Werk um essenzielle Lebensbewältigung, die Bedrohung durch Kälte und Hunger, den Zusammenhalt von Menschen und Tieren in einer lebensfeindlichen Umgebung. Dieser Film (be)rührt immer noch so stark wie zu seiner Premiere. Dass Flaherty, seinerzeit einer der innovativsten Filmemacher und Vorreiter eines authentischen Kinos, hier und da „inszenierend“ eingriff zugunsten der Dramaturgie, nimmt dem Film nichts von seinem rauen Charme, seiner packenden Spannung.

ANZEIGE

Im Historischen Stadttheater Weißenhorn wurde der Film mit Live-Musik untermalt. Die musikalische Auswahl für Flahertys Schwarzweiß-Bilder wirkt nur auf dem Papier gewöhnungsbedürftig: Debussy, Messiaen und experimentelle Sound-Landschaften der „EMU“, der Gruppe für Experimentelle Musik an der Universität Ulm. Live bildeten diese disparaten Musikwelten einen sehr harmonischen und spannenden Bogen, der die Filmbilder überaus effektiv steigerte. Dass sich dabei insbesondere der von Antonis Anissegos (Berlin) mit Verve und Leben gespielte Debussy („Images I + II“) dabei als Volltreffer hinsichtlich Dramatik und auch Humor erweisen sollte, war selbst für Esther Kretzinger und Georges-Emmanuel Schneider, die den Abend konzipierten, so nicht absehbar.

Begeistert zeigte sich Kretzinger, die mit ihrem herausragenden Sopran mit zwei Liedern von Olivier Messiaen („Chants de Terre et de Ciel“) selbst zum „Soundtrack“ des Abends beitrug, besonders über den Beitrag der EMU. Wie sich dieses Ensemble rund um Christine Söffing, Sevim Caliskan und Andreas Grünvogel-Hurst in vielen Sessions seit September in die Welt Nanuks einfühlte und dafür eine große Bandbreite an Klangwelten entwickelte, fand auch großen Zuspruch des Publikums. Da gab es neben dem Glasröhrenspiel und der Midi-Geige (Georges-Emmanuel Schneider) auch das „Chin“ zu hören, dessen gläserne Klänge wie gemacht schienen für die Bilder eisiger Weiten, über die ein erbarmungsloser Eiswind herrscht.

Ohne Brüche, sehr logisch und harmonisch gingen elektronische Klänge in Anissegos’ Klavierspiel über, fügte sich die herbe Schönheit der Messiaen-Lieder in die Atmosphäre des „Kinoabends“, der eine verschwundene Lebenswelt greifbar werden ließ. Man kann nur ahnen, wie viel Detailliebe und Arbeit die beteiligten Musiker in die Umsetzung des Abends steckten. Um so mehr ist zu hoffen, dass dieser Abend noch einmal an anderer Stelle zu erleben sein wird.

„Weißenhorn Klassik 2017“ wirft unterdessen schon seine Schatten voraus – ab Oktober 2017 steht die die nächste Runde der entdeckerfreudigen Klassikreihe unter dem Motto „Humor“ und verspricht wieder den Aufbruch zu neuen Musikhorizonten. Wie Organisatorin Esther Kretzinger der NUZ verriet, wird in der kommenden Saison wieder etwas „klassischer“ zugehen wie in der abgelaufenen, die den Schwerpunkt auf die Musik des 20. Jahrhunderts legte.