2018-01-19 14:39:00.0

Neu-Ulm Sturm bläst Baugerüst um: Arbeiter verletzt

Sturmtief „Friederike“ hat in Neu-Ulm ein Gerüst umgerissen. Ein Arbeiter wurde leicht verletzt. Insgesamt kam der Landkreis beim Unwetter glimpflich davon.

Auf einer Baustelle in der Maximilianstraße in Neu-Ulm ist am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Gerüst umgestürzt. Es begrub einen 38-jährigen Arbeiter unter sich. Zum Glück wurde der Mann durch das etwa 70 Kilogramm schwere Gerüst nur leicht verletzt. Der Vorarbeiter erlitt mehrere Prellungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hatte der 38-Jährige das Gerüst selbst aufgebaut und nicht ordnungsgemäß gesichert. Deshalb sei es durch eine Windböe umgestoßen worden.

Insgesamt blieb die Zahl der Unfälle, die durch Sturmtief „Friederike“ verursacht wurden, überschaubar. Im Kreis Neu-Ulm gab es etwa ein halbes Dutzend Feuerwehreinsätze, etwa in Nersingen, Aufheim und Unterroth. Meist waren Bäume umgeknickt. In Pfuhl wurde das Dach einer Garage beschädigt und wurde von der Feuerwehr gesichert. „Wir sind wieder mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Auch Sturm „Burglind“ hatte vor zwei Wochen im Kreis nicht so schlimm gewütet wie in anderen Regionen.

Heftig getroffen hat „Friederike“ allerdings viele Reisende. Wie berichtet, hat die Bahn aus Sicherheitsgründen den kompletten Fernverkehr gestoppt. Am Ulmer Hauptbahnhof war deshalb für zahlreiche Reisende Endstation. Sie mussten in Hotels übernachten oder schauen, dass sie auf anderen Wegen zu ihren Zielen gelangten. (mru)