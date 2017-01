2017-01-13 18:07:00.0

Landkreis Neu-Ulm/Ulm Sturmtief „Egon“ geht im Kreis die Puste aus

Im Vergleich zu anderen Regionen kommen der Kreis Neu-Ulm und die Stadt Ulm bei Sturmtief „Egon“ glimpflich davon. Doch im Wald droht jetzt Gefahr.

Das Sturmtief „Egon“ ist in der Nacht zum Freitag heftig über die Region gefegt. Weil die Böen ganz schon laut waren, hat dies einige Menschen um den Schlaf gebracht. Was Unfälle betrifft, kam die Region jedoch relativ glimpflich davon. Sowohl die Feuerwehr Ulm als auch die Feuerwehren im Kreis Neu-Ulm meldeten bis gestern Nachmittag keinen einzigen wetterbedingten Einsatz. Das Polizeipräsidium Ulm zählte bis zum Freitagmittag 13 Unfälle auf Glätte. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Zudem stürzten vielerorts Bäume um. In Ulm rutschten zwei Autos in der Illerstraße aufeinander. Zwei Unfälle hatte der Alb-Donau-Kreis zu verzeichnen: In Oberdischingen und Dietenheim blieb es bei Sachschäden. Die meisten Vorfälle gab es im Kreis Biberach. Hier wurden mehrere Bäume umgerissen und fielen auf die Straße.

Auch im Wald hat „Egon“ seine Spuren hinterlassen. Darauf weist Forstminister Peter Hauk (CDU) in einer Pressemitteilung hin. „Selbst bei leichtem Wind können sich nun Äste plötzlich lösen und herabfallen.“ Wegen dieser Gefahr und da Waldwege durch umgestürzte Bäume sowie durch die Aufräumarbeiten blockiert sein könnten, empfiehlt Hauk, die Wälder am Wochenende eher nicht zu betreten. Für die Nacht auf Samstag hatten Meteorologen schon das nächste Sturmtief angekündigt. (mru)