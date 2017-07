2017-07-05 09:00:00.0

Neu-Ulm Süßes ist Herrn Süssers Metier

Herzen, Brezeln, Sterne – 2000 Kilo die Stunde. Von April bis November läuft die Produktion bei Lebkuchen Weiss auf Hochtouren. Ein Mann hat dabei alles im Blick. Von Dorina Pascher

Die Sonne scheint durch die Kantinenfenster der Lebkuchenfabrik Weiss in Neu-Ulm. Draußen hat es 23 Grad. Doch drinnen liegt Weihnachten in der Luft. Zimt? Kardamom? Anis? So ganz unterscheiden kann man es nicht. Doch ein Blick auf den Kantinentisch reicht: Lebkuchen in Pink mit bunten Streuseln, Herzen überzogen mit dunkler Schokolade und weiß glänzende Pfeffernüsse. Bei der Firma Weiss gibt es die winterlichen Leckereien fast das ganze Jahr. Bereits im April werden die Maschinen für das Weihnachtsgeschäft gestartet. Dann mischen, kneten und verpacken rund 200 Arbeiter die Lebkuchen. Rund 50 Leute werden zusätzlich in die Fabrik geholt, wenn spezielle Sorten anstehen.

Das ist momentan nicht der Fall. „Heute werden mit Aprikosenmarmelade gefüllte Herzen produziert“, sagt Kurt Süsser, stellvertretender Werksleiter zu Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und den rund 40 Teilnehmern des Stadtspazierganges, den die Stadt Neu-Ulm organisiert hat. „Und gerade fertigen wir auch die HBS.“ Die Abkürzung steht für Herzen, Brezeln, Sterne. Ein beliebtes Gebäck, dass mit dunkler oder heller Vollmilchschokolade überzogen wird. Rund 20 bis 30 Tonnen der süßen Glasur werden an einem Produktionstag verbraucht. Die Herzen, Brezeln und Sterne sind auch ein Grund, weshalb die Weihnachtsproduktion bereits im Frühjahr startet. Denn durch die Lagerung werden die Lebkuchen weicher und delikater. „Erst nach drei bis vier Monaten sind die HBS auch geschmacklich gut“, erklärt Süsser. In der eigentlichen Herstellung bräuchten die Lebkuchen nur 30 Minuten: Vom Kneten des Teiges bis zum Verschwinden in der Verpackung.

Seit über 30 Jahre arbeitet der stellvertretende Werksleiter bei der Lebkuchenfabrik Weiss, die zu der Lambertz-Gruppe gehört. Oftmals müsse er sich rechtfertigen, wenn bereits im September die Weihnachtsware in den Supermärkten steht. „Wann die Lebkuchen ausgeliefert werden, bestimmen die Händler und nicht ich“, sagt Süsser. Gäbe es keine Nachfrage, würde die Fabrik noch nicht so früh die Süßwaren liefern.

Im Moment kommen 14 bis 15 Lastwagen am Tag, um die Lebkuchen abzuholen. Viele der Naschereien werden nach Kanada, Australien, Brasilien oder in die Türkei verschickt. An der Rezeptur für das Gebäck ändert das aber wenig. „Manche Kunden wollen mehr Schokolade, manche mehr Gewürze – der Teig bleibt aber relativ gleich“, sagt Süsser. In der Regel laufen die Maschinen für die Weihnachtsproduktion bis Ende November. „Wenn es aber kälter ist, dann stellen wir Lebkuchen noch bis Mitte Dezember her“, sagt der stellvertretende Werksleiter. Denn bei winterlichen Temperaturen würden die Menschen deutlich mehr Weihnachtsgebäck einkaufen. Dieses Jahr können die Kunden auch zum ersten Mal vegane Lebkuchen naschen.

Und dann, wenn die vierte Kerze am Adventskranz brennt und das Weihnachtsgebäck auf den Tellern liegt – dann haben die Mitarbeiter von Lebkuchen Weiss endlich frei. Sie gehen in den Urlaub, bauen ihre Überstunden ab. Doch können sie überhaupt noch ihr Werk genießen? „Also ich esse gerne unsere Produkte“, sagt Süsser. „Der Metzger, der Bäcker – alle Essen doch ihre selbst gemachten Speisen.“ Lebkuchen gäbe es aber selbst bei Süsser nur in der kalten Jahreszeit. Doch eine Ausnahme macht er: „Die Weissella sind meine Favoriten.“