2017-06-12 07:00:00.0

Dornstadt/Ulm Tag der Bundeswehr in der Rommel-Kaserne: Probesitzen im Panzer

Beim Tag der Bundeswehr können Besucher in der Rommel-Kaserne in Dornstadt erleben, wie ein Soldatenleben aussieht. Die Veranstaltung dient aber vor allem der Imagepflege. Von Annika Gonnermann

Mit großen Augen schauen Sören und Lasse dem Panzer nach. Donnernd fährt er an den beiden Buben und den anderen Schaulustigen vorbei, macht eine scharfe Linkskurve und kommt dann zum Stehen. Wer noch nie einen Panzer gesehen hat, wundert sich über die Schnelligkeit und Agilität des tonnenschweren Kolosses. Für Sören und Lasse, die mit Mama Elke Michaelis aus Erbach zum bundesweiten „Tag der Bundeswehr“ in die Rommel-Kaserne nach Dornstadt gekommen sind, sind vom Fuhrpark beeindruckt. „Das und die Ausrüstung sind am interessantesten“, sagt der 14-jährige Lasse. Sein elfjähriger Bruder stimmt zu. Zwar sind die beiden noch etwas jung für den aktiven Dienst, aber die Faszination hat sie gepackt.

Sören, der die Bundeswehr vor allem aus ihren Image-Filmen auf der Internet-Videoplattform Youtube kennt, ist sichtlich beeindruckt. Mama Elke honoriert eher die organisatorische Leistung der Bundeswehr, die den Tag innerhalb eines halben Jahres auf die Beine gestellt hat. Einzig dafür wurden Regimente aus ganz Deutschland nach Dornstadt beordert, wo normalerweise das Sanitätsregiment 3 stationiert ist. „Ich hoffe, die haben Erfolg. Die hatten in der vergangenen Zeit ja nicht besonders gute Presse.“

Negativschlagzeilen haben zuletzt das Bild der Bundeswehr geprägt: Das störanfällige G36-Sturmgewehr, Wehrmachtsandenken in Kasernen und die jüngsten Ausbildungsskandale im oberschwäbischen Pfullendorf. Daher ist der Tag der offenen Tür zunächst einmal zur Image-Politur gedacht, wie Bundeswehrsprecher Andreas Steffan einräumt. Darüber hinaus soll allerdings auch der Zivilbevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, hinter die Kasernentore zu schauen. „Früher, mit der Wehrpflicht, hatte jeder immer einen in der Familie, der mitreden konnte, wenn es um die Bundeswehr ging. Heute kennt das niemand mehr.“ Das Angebot wird gut angenommen: Zwischen 7000 und 8000 Besucher tummeln sich auf dem Gelände an der B10. „Wir möchten, dass die Besucher ins Gespräch mit den Soldaten kommen und die wiederum Verständnis für ihre Arbeit wecken können.“

Und so bekommen die Besucher fast den gesamten Fuhrpark der Bundeswehr zu sehen. „Bison“, „Elefant“ und „Leopard“ sind nämlich nicht nur Zootiere, sondern auch tonnenschwere Lastwagen und Panzer, die die Besucher von außen, innen und im Einsatz bestaunen dürfen. Daneben gibt es ein voll funktionsfähiges Krankenhaus, das – obwohl nur aus Zelten aufgebaut – einem Kreiskrankenhaus mit OP-Saal und Labor in nichts nachsteht – plus Feldlazarett und gepanzertem Krankenwagen versteht sich. Alles originalgetreu, wie es Soldaten im Auslandseinsatz in Mali oder Afghanistan vorfinden. Wem das noch nicht reicht, der darf Erbseneintopf aus der Gulaschkanone probieren und im Panzer-Simulator selbst einmal fahren.

Im Idealfall gefällt es den Besuchern so gut, dass sie am Ausbildungsstand von Oberstabsfeldwebel Müller hängen bleiben. Der informiert über die Studien- und Ausbildungsangebote der Bundeswehr. Jedes Jahr seien etwa 25000 Stellen zu besetzen, viele im Sanitäts- und im digitalen Bereich. Aber auch kritische Fragen gibt es zuhauf: Neben Friedensaktivisten, die rund um die Kaserne mit Plakaten und Luftballons gegen den Krieg demonstrieren, kommen auch immer wieder Bundeswehrkritiker an den Stand. Müller „Wir suchen das Gespräch und sind offen.“

Um sich modern und ungezwungen zu präsentieren, hat die Bundeswehr ein buntes Rahmenprogramm aufgefahren: Blasorchester, Cheerleader und Radiomoderatoren sorgen entlang der Imbissbuden für gute Stimmung, Kinder können sich auf Segways und auf der Hüpfburg austoben. Dazu gibt es Olympia-Sieger zum Anfassen: Ringer und Olympia-Dritter von Rio de Janeiro Denis Kudla ist aus der Kaserne in Bruchsal angereist. Als Sportsoldat will er für die Karriere bei der Bundeswehr werben: „So habe ich die Möglichkeit, mich Tag und Nacht auf den Sport zu konzentrieren.“

Für Bundeswehrsprecher Steffan ist der Tag ein voller Erfolg. Das freut ihn vor allem für die rund 900 Soldaten in der Rommel-Kaserne, die so die Gelegenheit haben, ihren Familien ihren Arbeitsplatz zu zeigen. Lasse und Sören sind jedenfalls begeistert. Auf ihrer To-Do-Liste für diesen Tag: Panzerfahren.

