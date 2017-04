2017-04-17 06:50:00.0

Ulm Tankstellenräuber muss in Haft

Das Landgericht verurteilt einen 25-Jährigen zu drei Jahren und sieben Monaten Gefängnis. Bei seinen Taten war er teils dilettantisch vorgegangen. Von Michael Peter Bluhm

Er war insgesamt der vierte Räuber, den die Kassiererin der Esso-Tankstelle am Hindenburgring erlebte und es war, wie sie vor Gericht aussagte, der „schüchternste“. Weil er sich auch noch dilettantisch verhielt wurde der 25-jährige Obdachlose bald von der Polizei gefasst. Wegen des Raubüberfalls und anderen Vergehen muss er jetzt für drei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis, wo er eine Chance bekommt, vielleicht einmal ein geordnetes Leben zu führen – wenn er dort seine einmal angefangene Schreinerlehre endlich erfolgreich abschließen kann.

Er trinkt nicht übermäßig Alkohol, nimmt keine Drogen und auch sonst gibt es nur wenig Anhaltspunkte, warum der schmächtige Mann, der alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigte, dermaßen abrutschte. Vor der Landgerichtskammer gab er persönliche Probleme an, über die er nicht reden wollte. Bekannt wurde lediglich, dass er eine schwierige Kindheit hatte und als Jugendlicher mehrere Ausbildungen abbrach. Nachdem er bei seinem älteren Bruder im Oktober letzten Jahres ausgezogen war, lebte der Angeklagte ohne Dach über dem Kopf. Kurz danach, am 25. Oktober 2016, brach er in zwei Gartenhäuschen in Ulm nachts ein. Die Beute hatte nur einen Wert von 50 Euro, aber ein vorgefundenes Küchenmesser steckte er ein. Er nahm es zwei Tage später gegen 3.25 Uhr per Fahrrad zur Tankstelle mit und bedrohte mit diesem die Verkäuferin.

ANZEIGE

Er habe einen ängstlichen Eindruck gemacht, sagte die Kassiererin im Zeugenstand, die sich auch dem Messer nicht beeindrucken ließ. Gleichwohl wollte sie aus leidvoller Erfahrung nicht die Heldin spielen und ließ den ohne Vermummung agierenden Räuber gewähren. So erbeutete der Mann bei dem Überfall, wie man auf dem in der Verhandlung gezeigten Video sehen konnte, 270 Euro Bargeld aus der Kasse, einige Backwaren als Verpflegung und Getränke. Die Nacht darauf brach der wohnsitzlose Angeklagte in eine Schule ein, um dort zu übernachten. Aus einem Schrank nahm er am frühen Morgen dann 120 Euro mit.

Anfang November 2016 wurde der Mann festgenommen und von der Staatsanwaltschaft wegen besonders schwerem Raub, Diebstahls in drei Fällen und Hausfriedensbruch angeklagt. Die Kammer des Landgerichts beurteilte den Raub jedoch als minderschweren Fall, was sich beim Strafmaß auswirkte.