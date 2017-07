2017-07-24 08:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Tausende feiern am Schwörwochenende - heute geht's weiter

Mehrere Großveranstaltungen locken Tausende Menschen am Wochenende nach Ulm und Neu-Ulm. Beim Nabada und der Party heute wird es noch voller. Von Christoph Kölle und Michael Ruddigkeit

Auf beiden Seiten der Donau sind am Wochenende Zehntausende Menschen auf den Beinen gewesen. Die Konzerte von Philipp Poisel und den Scorpions auf dem Münsterplatz, der zweite Teil des Fischerstechens und das Ulmer Volksfest zogen die Massen an. Doch auch in Neu-Ulm feierten die Besucher kräftig.

Tausende Fans ließen es zusammen mit der Coverband „Rock Unlimited“ krachen. Bei „Rock am Petrus“, das jährlich am Schwörsamstag stattfindet, sind die Musiker Stammgäste. Und das nicht ohne Grund: Die Truppe ist ein Stimmungsgarant. Auch dieses Jahr feierten junge und ältere Besucher ausgelassen zu Rockklassikern von AC/DC, Mike Oldfield, Bon Jovi, Whitesnake, Steppenwolf und vielen mehr. Lauthals sangen die Fans zu Hits wie „Smoke on the water“ oder „Born to be wild“ mit und tanzten vor oder auch neben der Bühne. Gegen Mitternacht verabschiedete sich die Rockgruppe nach einem langen Abend vom Publikum. Und fürs nächste Jahr? So wie es schien, würden sich eine Menge Menschen darüber freuen, die Band dann erneut zu sehen.

ANZEIGE

Die Scorpions in Ulm beim Schwörkonzert 2017

Auch besinnliche Momente

Zum Schwörwochenende gehören aber auch die ruhigen, besinnlichen Momente – wie bei der Lichterserenade auf der Donau. Kaum ein Platz ist noch frei, als die Sonne untergegangen ist. Auf den Brücken drängen sich die Menschen. Seit über zwei Stunden warten sie teilweise nun schon. Einige Kinder vertreiben sich hin und wieder mit Wunderkerzen die Zeit – aber langsam werden sie ungeduldig. Dann erspäht eines der Mädchen die ersten Lichter in der Ferne, die gleichmäßig über das Wasser schippern. Kurz darauf wird von Booten das erste Feuerwerk gezündet. Knisternd und zischend steigen die roten und grünen Lichter empor, explodieren hoch oben über den Köpfen der Besucher und erhellen die Nacht mit einem weiß goldenen Schimmer. Das Publikum ist begeistert von den tausenden Lichtern über seinen Köpfen und auf dem Wasser – die Leute jubeln und klatschen Beifall.

Finale beim Fischerstechen 2017 in Ulm

Am Montag ist der Höhepunkt des Feiermarathons. Um 11 Uhr legt Oberbürgermeister Gunter Czisch mit seiner Schwörrede auf dem Weinhof Rechenschaft vor den Bürgern ab. Um 16 Uhr beginnt das Nabada, das mit Tausenden Teilnehmern auf und an der Donau wieder zu einem feucht-fröhlichen Spektakel werden soll. Danach ist Party bis in die Nacht angesagt, ob auf dem Schwal, im Fischerviertel oder auf dem Münsterplatz. Dort stellen sich ab 17 Uhr die vier Partybands „Biba und die Butzemänner“, „Big Maggas“, „Losamol“ und „The Good fellas“ der Wahl des Publikums. Bis 24 Uhr darf draußen mit Musik gefeiert werden, danach geht es in den Lokalen weiter.