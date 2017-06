2017-06-16 13:00:00.0

Straß Technik hat hier Tradition

Seit 50 Jahren betreibt Maria Lepold ein Elektrofachgeschäft in Straß. Das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich stark verändert.

Die Regale in dem kleinen Geschäft in Straß sind vollgestellt: Mixer, Wasserkocher und Staubsauger stehen dicht an dicht auf den Holzbrettern. An den Wänden hängen Lichtschalter in den unterschiedlichsten Modellen. Hinter der Kasse steht – sichtlich gut gelaunt – Maria Lepold, der das Elektrofachgeschäft „Lepold“ gehört. Gerade hat sie Kundschaft – und diese wiederum ein Problem mit dem Mixer. Nach ein paar Minuten verlässt die Kundin den Laden: Lepold hat versprochen, nachzuschauen, ob sich das kaputte Teil des Geräts nachbestellen und austauschen lässt. „Früher hat man viel mehr repariert“, stellt sie fest. Und Lepold muss es wissen: Schließlich betreibt die 71-Jährige, die ursprünglich aus Langenau kommt, die Elektrofachhandlung in Straß seit 50 Jahren.

Reparaturen gebe es aus zwei Gründen nicht mehr so viele: zum einen wegen der Kosten. Ein neuer Motor für eine über zehn Jahre alte Waschmaschine sei eben unrentabel. Zweitens: „Man kann heutzutage gar nicht mehr alles reparieren. Vieles ist von der Industrie so hergestellt worden, dass man es wegschmeißen muss“, sagt Lepold. Seit dem Tod ihres Mannes vor 14 Jahren leitet Lepold das kleine Geschäft, in dem es auch Lottoscheine und Gutscheine gibt, alleine.

Das Kaufverhalten habe sich sehr stark verändert: „Früher haben sich die Kunden die Geräte hier im Laden erklären lassen – und dann in den großen Elektromärkten gekauft.“ Heutzutage informierten sich viele dagegen im großen Fachgeschäft, kauften aber nicht unbedingt auch dort ein. „Es wird ja mittlerweile überall Elektronik angeboten, auch im Supermarkt“, sagt sie. Das schade natürlich kleinen Läden wie ihrem.

Aber die 71-Jährige kann das Kundenverhalten nachvollziehen: „Das ist oft eine Preisfrage – und das verstehe ich auch.“ Lepold hat vor allem ältere Stammkunden, „die Jugend“ kaufe eher selten bei ihr ein. „Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute froh sind, dass ich da bin“, sagt sie, lacht und fügt hinzu: „Und mir macht’s Spaß.“ (aat)