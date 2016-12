2016-12-22 17:00:00.0

Ulm Tenorwechsel am Theater

Thorsten Sigurdsson hat das Haus verlassen, sein Nachfolger ist aber schon da: Johannes Grau hat am Donnerstagabend seine erste Premiere in Ulm.

Wechsel mitten in der Spielzeit: Tenor Thorsten Sigurdsson hat das Ensemble aus familiären Gründen verlassen und ist in seine Heimat Island zurückgekehrt. Der 32-Jährige war seit der Spielzeit 2014/2015 am Theater Ulm engagiert und dort unter anderem in „Turandot“, „Don Giovanni“ und „Die lustige Witwe“ zu hören. Seinen Nachfolger hat er selbst empfohlen: Johannes Grau studierte wie Sigurdsson Gesang an der renommierten Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in der Klasse von Scot Weir.

Seine ersten großen Auftritte hatte der Neue aber schon früher: Grau war Mitglied im Leipziger Thomanerchor und sammelte als Knabensopran solistische Erfahrungen unter der Leitung von Kurt Masur. Studiert hat er später nicht nur in Berlin, sondern auch in Florenz und Paris. Zuletzt war Grau in verschiedenen Produktionen an den Wuppertaler Bühnen zu erleben.

In Ulm erhält der 29-Jährige einen Teilspielzeitvertrag, der bis zur letzten Vorstellung läuft, an der er beteiligt ist. Grau hat bereits Sigurdssons Partie des Nemorino in Gaetano Donizettis „L’elisir d’amore“ bereits in den Dezember-Vorstellungen übernommen, danach ist er in der Münsterstadt noch in Peter Tschaikowskis „Pique Dame“ und Alban Bergs „Lulu“ zu hören.

Von Graus Fähigkeiten überzeugen können sich Operngänger bereits wieder am heutigen Donnerstag: Um 20 Uhr hat „Pique Dame“ in der Regie von Igor Folwill im Großen Haus Premiere. Das 1890 uraufgeführte Werk, das auf der gleichnamigen Erzählung von Alexander Puschkin beruht, handelt von einer alten Gräfin, deren Erfolgsgeheimnis in Sachen Spiel, Karriere und Liebe angeblich von drei Karten gehütet wird. Der spielsüchtige Hermann riskiert alles, um das Geheimnis zu erfahren, und wird darüber zum Mörder, zum Verräter und zum Suchtkranken. Musikalisch geleitet wird „Pique Dame“ von Jongbae Jee, die Bühne gestaltete Britta Lammers, die Kostüme Angela C. Schuett. (mgo/az)