2017-01-30 09:00:00.0

Ulm/Thalfingen Thalfinger im Finale um den „Feuerwehr-Oscar“

Hunderte Feuerwehrler aus aller Welt kommen zur Auszeichnung der besten Retter. Dabei wird viel von schaurigen und riskanten Einsätzen erzählt – aber auch von innovativen. Von Thomas Heckmann

Die Thalfinger Feuerwehr stand im Finale um den Sonderpreis für die sozial engagierteste Wehr. Mit vielen Aktionen warben die Floriansjünger im vergangenen Jahr um Mitglieder: Eine davon war die Verteilung von „Löschwasserflaschen“ an die Haushalte. Aber auch Schau-Einsätze zählten dazu.

Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge fuhren am Wochenende vor dem Ulmer Congress-Centrum vor, zwei Drehleitern streckten sich in den Nachthimmel, Blaulichter erhellten den Platz und Hunderte uniformierte Feuerwehrleute strömten in das Gebäude. Die Ursache war aber kein Großbrand, sondern die Verleihung des Conrad Dietrich-Magirus-Awards – sozusagen der Oscar der Feuerwehrler. Vor 700 internationalen Gästen wurden drei Feuerwehr-Teams als Feuerwehrteam des Jahres 2016 ausgezeichnet. Auch eine Wehr aus der Region mischte vorn mit.

Denn nicht nur international und national wurden die besten der besten gesucht, sondern auch im Bereich soziales Engagement. Den ersten Platz belegte dabei die Freiwillige Feuerwehr Erkrath in Nordrhein-Westfalen. Sie sammelte mit einem pink beklebten Feuerwehrauto mehrere Tausend Euro für ein Kinderhospiz. Unter den Top Fünf war auch die Freiwillige Feuerwehr Thalfingen mit ihren Werbeaktionen aus dem Jahr 2016. Mit einem durchdachten Konzept warben die Feuerwehrleute um Nachwuchs. Einer der Höhepunkte war dabei die Verteilung von über eintausend Flaschen Löschwasser an alle Haushalte (wir berichteten), um auf die nicht selbstverständliche Arbeit aufmerksam zu machen und weitere Kameraden zu werben. Der Thalfinger Kommandant Markus Tschiharsch war begeistert über die Finalteilnahme, zu der neben dem Festabend auch eine Werkführung bei Magirus gehörte. Zugführer Timo Kröner ergänzte, dass es ja gar nicht um den Sieg geht, sondern die erfolgreiche Mitgliederwerbung. Drei Erwachsene und sechs Jugendfeuerwehranwärter verstärken zukünftig die Feuerwehr in dem 4000-Einwohner-Ort.

ANZEIGE

Auf Platz eins der nationalen Feuerwehr-Teams landete die Freiwillige Feuerwehr Lehrte (Niedersachsen) für ihr Rettungskonzept bei schweren Lkw-Unfällen. Immer wieder müssen die Feuerwehrleute in ihrem Einsatzgebiet rings um das Autobahnkreuz Hannover-Ost zu Unfällen ausrücken, bei denen auch mal fünf oder sechs Lkw in ein Stauende prallen. Um dort noch schneller eingeklemmte Lkw-Fahrer befreien zu können, warfen die Wehrleute bisherige Normen und althergebrachte Konzepte über den Haufen, die eher auf Autounfälle ausgerichtet sind. Durch das Arbeiten von zwei Seiten kann nun schneller geholfen werden und das veränderte Verfahren soll als Denkanstoß für andere Feuerwehren mit vergleichbaren Problemen dienen. Auch die Feuerwehr aus Bad Aibling war unter den Top Drei für ihren Großeinsatz nach dem Zugunglück im Frühjahr und auch die Feuerwehr aus Simbach am Inn bekam einen silbernen Preis für ihren Hochwasser-Einsatz. Gewählt wurden die Preisträger durch eine kombinierte Wahl aus einer Jury heraus und einem Online-Voting für alle Feuerwehr-Interessierten.

Das „Internationale Feuerwehrteam 2016“ wurden die Erdbebenhelfer der italienischen Feuerwehr, die in den vergangenen Monaten in Teamarbeit zeigten, was sie für ihre Mitmenschen tun. Dabei wurden über 26000 Einsätze im August und September registriert.

Auch die beiden anderen internationalen Preisträger mussten Einsätze bewältigen, die weit über die Vorstellung von einem Großeinsatz hinausgehen. Im österreichischen Altenmarkt musste der Brand einer Magnesiumgießerei bekämpft werden. Das mit 3000 Grad brennende Magnesium musste dabei mit tonnenweise Sand abgedeckt werden, das Feuerwehrleute unter Atemschutz und voller Schutzausrüstung, also rund 30 Kilogramm „Gepäck“ mit Schubkarren in das Feuer leerten. In São Paulo (Brasilien) brannten Container mit einer Reinigungs-Chemikalie – zwei Tage lang zogen die Rauchschwaden quer über die Millionenstadt, vier Feuerwehrler starben bei den Löscharbeiten.

Die Siegerteams bekommen von Magirus eine Reise nach New York – dort dürfen sie die wohl bekannteste Feuerwehr, das Fire Department of New York (FDNY) besichtigen.

Und während im warmen CCU Reden geschwungen und Feuerwehrler geehrt wurden, waren die Kollegen draußen noch voll am Werk: Vom Veranstaltungsraum hatte man gute Sicht auf die Bergung der „MS Donau“, die an diesem Abend unter den Top Drei der Gesprächsthemen war.