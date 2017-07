2017-07-28 09:00:00.0

Ulm Theater-Kater auf Abwegen

Eine Woche lang war Othello, der Kater des Ulmer Theaters, verschwunden, jetzt ist er wieder aufgetaucht. Die Geschichte eines kleinen Streuners auf Wanderschaft. Von Ariane Attrodt und Katharina Dodel

Tagelang ging am Theater Ulm die Sorge um: Kater Othello, seit Langem eine kleine Institution an dem Haus am Herbert-von-Karajan-Platz, war verschwunden. Fast eine Woche lang wartete er frühmorgens nicht wie gewohnt darauf, gefüttert zu werden. Und auch das rote Samtsofa in der Pforte – einer seiner Lieblingsplätze – blieb verwaist. Die Mitarbeiter, die sich seit vielen Jahren um den Kater kümmern, machten sich Sorgen: Denn auch wenn Othello gerne einmal herumstreunt – so lange sei er noch nie weggewesen, wie Angela Weißhardt, Verwaltungsdirektorin am Theater, erzählt. Zudem: „Man weiß ja nicht, was mit ihm ist, er ist ja nicht mehr der jüngste Frischling.“ Auch beim benachbarten Autohaus, dem das Tier gerne einmal einen Besuch abstattet, hatte man es seit Tagen nicht gesehen. Doch gestern Morgen dann die gute Nachricht: Othello ist wieder aufgetaucht. „Eine große Freude“, sagt Weißhardt. Ziemlich ausgehungert sei der Kater gewesen. „Er hat eine anständige Frühstücksportion verputzt.“ Ansonsten habe der betagte Ausreißer seinen Ausflug aber anscheinend wohlbehalten überstanden.

Othello liebt die Freiheit offenbar. Schon als er noch klein war, nahm er immer Reißaus. Damals hieß Othello noch Sir William – doch mit dem vornehmen Adel hatte der kleine Kater wenig am Hut: „So wirklich geputzt hat er sich nie“, erzählt Sabine Diwo, die den kleinen Sir William im Jahr 2003 zu sich holte, als er erst wenige Monate alt war. Er sei das letzte Katzenbaby eines großen Wurfs in Söflingen gewesen, „niemand wollte ihn haben“. Die Diwos schenkten ihm am Michelsberg jedoch ein Zuhause, in dem er es gut hatte: Futter, Spielmöglichkeiten, Streicheleinheiten – und viel Freigang. Zu viel.

Denn der abenteuerlustige Sir William suchte gerne das Weite. „Beim ersten Mal haben wir ihn viele Wochen lang gesucht – wir haben beim Tierheim angerufen und alles mögliche versucht“, sagt Diwo. Sechs Wochen später sei die Familie in der Ulmer Innenstadt unterwegs gewesen – und wer saß verträumt am Brunnen in der Platzgasse? Sir William. „Er war dreckig und hat gerochen wie ein Penner“, erinnert sich die 52-Jährige, die ihren Kater daraufhin mit nach Hause nahm, wieder aufpäppelte und ihm drei Wochen Hausarrest verordnete. „Das ging nicht lange gut – er wollte einfach raus.“ Also bekam der Kater seine Freiheit wieder – und nutze sie erneut schamlos aus. Das nächste Mal erhielten die Diwos einen Anruf einer Familie am Salzstadel – „da wurde unser Kater im zweiten Stock im Bett der Tochter gefunden“. Also hieß es wieder: hinfahren, abholen. „Unser Sir William ist in Ulm bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kennt ihn“, weil er offenbar in fast jedem Haus schon einmal zu Gast war – in Privathaushalten ebenso wie im Autohaus Hanser und Leiber oder der ehemaligen Disco Yellow in der Pfauengasse. „Eines war dabei immer recht auffällig: Wenn wir ihn abgeholt haben, hat er immer nach Kuchen gerochen.“

Also ging Familie Diwo auf die Suche nach der mysteriösen Backstube, in der es dem kleinen Clochard so gut gefallen haben muss – und wurde fündig. Eine ältere Dame hat Sir William regelmäßig gefüttert und wohl auch gerne Kuchen gebacken. „Wir haben die ältere Dame dann gefragt, ob sie unseren Kater haben mag – es bringt ja nichts, ihn bei uns zu halten, wenn er lieber in der Innenstadt wohnt.“ Fortan frönte das junge Tier ein Leben zwischen Kuchenduft und Innenstadtluft. Doch auch dort hielt es Sir William offenbar nicht lange aus. Wie Diwo erzählt, entdeckte ihre Tochter den einstigen Mitbewohner 2005 im Theater Ulm – sitzend auf dem roten Samtsofa. „Sie war total überrascht, ihn dort zu sehen“, sagt Diwo.

Die Mitarbeiter des Theaters nahmen Othello, wie er dort genannt wird, zu sich auf – und das kulturelle Umfeld, scheint dem Kater bis heute ganz gut zu gefallen. Sein Futter – wegen seines betagteren Alters ausschließlich Nassfutter – bekommt Othello von den Theatermitarbeitern spendiert. „Die schleppen paketweise das Futter hier rein“, sagt Verwaltungsdirektorin Weißhardt und lacht. Wenn das Tier nicht gerade auf Streifzug ist, warte es morgens vor der Pforte, sagt Pförtner Peter Fischer. „Die Frühschicht lässt ihn dann rein und füttert ihn.“ Den Rest des Tages verbringt der Kater dann je nach Jahreszeit und Wetter: Im Sommer ist er meist draußen unterwegs, im Winter oder bei Regen bleibt er lieber drinnen und macht es sich auf dem Sofa in der Pforte gemütlich. Nicht selten bekommt er dort sogar Besuch. „Einfach Leute, die nach ihm schauen wollen“, sagt Fischer. Das gefalle Othello, der sehr liebesbedürftig sei, besonders wegen der dann anstehenden ausgiebigen Streicheinheiten. Der Kater ist ein kleiner Star am Theater – sogar das Fernsehen hat bereits über ihn berichtet.

Doch auch wenn Othello herumstreunt wie ein fitter Kater, macht sich bei ihm das Alter bemerkbar: Nicht lange ist es her, da plagten ihn schlimme Zahnschmerzen. „Am Ende musste ihm ein Zahn gezogen werden“, erzählt Fischer. Außerdem habe er sich manchmal bei Kämpfen verletzt. In solchen Fällen fährt einer der Theatermitarbeiter mit dem Kater zum Tierarzt, um die Rechnungen zu bezahlen, steht eine kleine Sammelbüchse mit einem Bild von Othello an der Pforte. „Da wird auch immer wieder etwas reingeworfen.“ Und wenn Othello zur Erholung ein paar ruhige Tage abseits des Trubels am Theater braucht, nehmen ihn die beiden Mitarbeiter Hermann Stark und Anita Hartinger vorübergehend bei sich zu Hause auf.

Die Mitarbeiter sind jetzt froh, dass Othello nach seinem ausgiebigen Ausflug wieder ans Theater Ulm zurückgekehrt ist. Denn, da sind sich Weißhardt und Fischer einig: „Er gehört einfach zum Haus.“