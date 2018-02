2018-02-02 06:00:00.0

Blaustein Theaterei: Die neue Ära hat begonnen

Direktorin Edith Ehrhardt setzt zum Start in Herrlingen auf „Altes Land“ und Loriot. Für die Zukunft hat sie große Ziele. Von Marcus Golling

Chefin sein ist nicht immer glamourös. Das weiß auch Edith Ehrhardt: „Ich habe heute morgen die Bühne gewischt, ich habe Kaffee gekauft, ich habe Verträge geschrieben.“ Das gehört alles dazu, wenn man Direktorin der Theaterei ist. Und genau diesen Job hat die 43-Jährige, seitdem sie im Januar das Privattheater von dessen Gründer Wolfgang Schukraft übernommen hat.

Moment: Direktorin? So nennt sich die in Riedlingen geborene Theatermacherin tatsächlich, nachdem ihr Vorgänger die Bezeichnung „Prinzipal“ bevorzugt hatte – der bescheidenen Größe seines Theaterbetriebs wegen. Ehrhardt hat mit dem Direktoren-Titel kein Problem. Weil die Theaterei dank des Zelts am Bad Blau „ganz schön groß“ sei. Und wahrscheinlich auch, weil sie es ganz normal findet. Edith Erhardt ist eine Frau, die mit ruhiger Stimme spricht, aber klare Ziele hat. Sonst hätte sie auch nicht das Abenteuer Theaterei gewagt. Denn es gehört schon Mut dazu, eine Privatbühne zu übernehmen. Aber die 43-Jährige, die wegen ihrer neuen Aufgabe zwischen Esslingen, wo sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern wohnt, und Herrlingen hin und her pendelt, wirkt keineswegs verängstigt. Wohl auch, weil sie eine erfahrene Theaterfrau ist – mit Ulm-Vergangenheit: Von 1999 bis 2003 war sie Regieassistentin und Regisseurin am Ulmer Theater. Dort lernte sie auch ihren Mann, den Schauspieler Frank Erhardt kennen. Er arbeitet derzeit (noch) an Württembergischen Landesbühne Esslingen, wo auch die 43-Jährige einige Stücke inszenierte.

ANZEIGE

In der Herrlinger Theaterei will Ehrhardt keine Revolution anzetteln, sondern einfach „gutes Schauspiel“ bieten, gerne unterhaltsam, aber niemals nur derb-komödiantisch. Die bisherige Mischung soll also bleiben. Der Anfang liest sich vielversprechend. Heute, Freitag, startet die neue Theaterei-Ära mit einer Bühnenadaption von Dörte Hansens Bestseller-Roman „Altes Land“, morgen, Samstag, folgt „Das Frühstücksei – Loriot für Liebhaber“. Beide Stücke hat Ehrhardt selbst inszeniert. Ist das nicht ein bisschen viel Arbeit auf einmal? „Ich habe das Theater übernommen, weil ich gerne Regie führe“, sagt die Direktorin. Mittelfristig werden aber natürlich auch andere Regisseure in der Theaterei arbeiten. Dann hofft sie, auch wieder eigene Stücke zu schreiben. Fünf aus ihrer Feder gibt es bislang, überwiegend für Kinder und Jugendliche.

Mit den Premieren stellen sich auch neue Schauspieler vor: Sie habe die erste Riege gewollt – und sie habe sie bekommen, freut sich Ehrhardt. Agnes Decker, Lisa Wildmann und Ursula Berlinghof spielen in „Altes Land“, Nadine Ehrenreich und Lothar Bobbe im Loriot-Stück. Walter Frei bleibt mit seiner Reihe „Dichter und ihre Musen“ der Theaterei treu. Und auch mit Mimin Marion Weidenfeld und Bühnenbildner Jörg Stroh stehen Projekt an. Ehrhardt möchte aber auch Impulse abseits des Schauspiels setzen: etwa mit der neuen Sonntagsmatinee; die erste am 18. Februar wird von Liedermacher Jochen Ferber gestaltet.

Generell will die neue Chefin oft über den Tellerrand blicken. So würde sie gerne ein Late-Night-Format für improvisiertes Theater etablieren. Und – gerade im Zelt – Stücke mit Live-Musik zeigen. Schließlich, so Ehrhardt, gebe es in der Region tolle Ensembles. Überhaupt scheut sich die 43-Jährige nicht, große Ziele zu formulieren: „Kasimir und Karoline“ würde sie gerne inszenieren, „Der gute Mensch von Sezuan“, sogar „Maria Stuart“. Doch das ist noch Zukunftsmusik. „Im Moment kann ich nur drei Schauspieler pro Stück bringen“, sagt Ehrhardt. „Aber ich finde, man kann hier alles machen. Und wenn die Leute nicht kommen, machen wir halt etwas anderes.“

Karten für alle Stücke gibt es unter theaterei.de und unter Telefon 07304/9259555.