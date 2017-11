2017-11-08 07:00:00.0

Wallenhausen Theatergruppe zeigt eine Liebesgeschichte mit Hindernissen

Die Theatergruppe Lampenfieber aus Wallenhausen zeigt „Die wilde Kathy“. Darin hat sie auch Anekdoten aus ihrem Ortsteil eingebunden.

Wenn die Theatergruppe Lampenfieber auf die Bühne geht, wissen die Besucher, dass sie sich auf jede Menge Späße freuen dürfen – die auch Anekdoten aus dem eigenen Ortsteil mit einbinden. Für ihr aktuelles Stück „Die wilde Kathy“ haben die Schauspieler kräftig die Handlung mit viel Lokalkolorit eingefärbt.

Dreimal in der Woche treffen sich die Mitglieder derzeit zur Probe auf der Bühne der Bürgerstuben. Eine „Liebesgeschichte mit vielen Hindernissen“ bekommen die Zuschauer zu sehen, erzählt Kerstin Häußler, die in die Rolle der „Kathy“ schlüpft. Wer die sympathische Laiendarstellerin kennenlernt, kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass sie auf der Bühne die kratzbürstige und burschikose Titelrolle spielen soll. Doch gerade in einen anderen Charakter zu schlüpfen sei das, was ihr an der Schauspielerei viel Spaß mache, sagt sie.

Als liebreizende Gegenspielerin tritt dagegen Jennifer Thalhofer auf die Bühne. Doch Zwist gebe es nur, wenn sich der Vorhang öffnet, sagt Thalhofer. Denn nicht nur schauspielerisch, sondern auch menschlich sei die Truppe auf einer Wellenlänge: „Sonst würden wir es auch nicht schaffen, so ein Stück auf die Beine zu stellen.“

Thomas Pfenninger gibt mit der „wilden Kathy“ sein Debüt bei der Wallenhauser Theatergruppe. Doch ganz unbekannt ist ihm die Bühne nicht. Denn bereits in Schießen stand Pfenninger im Rampenlicht der Hobbyschauspieler. Neben den acht Darstellern arbeiten zahlreiche freiwillige Helfer am Dreiakter mit. Sie gestalten seit Wochen das Bühnenbild oder sorgen bei den insgesamt fünf Aufführungen ehrenamtlich für die Bewirtung in den Bürgerstuben.

Wer die Truppe mit dem Lustspiel in drei Akten sehen will, muss sich beeilen. Die Premiere am Samstag, 25. November, sei schon restlos ausverkauft, sagt Kerstin Häußler. Für die Vorstellungen am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr sowie Freitag, 1., und Samstag, 2. und 9. Dezember, um jeweils 19.30 sind noch Karten zu haben. (anbr)

Vorverkauf Karten können unter der Telefonnummer 07309/425512 bestellt werden.