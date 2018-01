2018-01-21 18:07:39.0

Ulm Tiere, Hexen und skurrile Wesen

Beim Ulmer Narrensprung feiern 102 Gruppen. Sogar Schweizer reisen an.

Das Skelett wackelt im Takt wenn sich Dieter Kuhn in Bewegung setzt. Die Kunststoffknochen hat der Schweizer auf seinen Schultern befestigt. Derart morbide Dekoration ist bei der Narrenzunft der Kyburggeischter aus dem schweizerischem Winterthur ganz normal: Andere Geister der Gugga-Musik-Combo haben Totenköpfe auf den Schultern, die aufwendig in plüschige Anzüge integriert sind.

Dieter Kuhn ist seit 1983 dabei und fuhr mit den anderen Geistern bereits am Samstag die zweieinhalb Stunden aus der zweitgrößten Stadt des Kantons Zürich nach Ulm um ihr Jubiläumsmotto zum 40. Gründungstag zu präsentieren: Dias de los muertos, ein mexikanischer Feiertage, an dem traditionell der Verstorbenen gedacht wird. Die untoten Kyburggeischter aus Winterthurer waren definitiv einer der Hingucker beim Ulmer Narrensprung. Und auch ihre aufwendigen Arrangements stachen auch akustisch hervor.

ANZEIGE

Von 13.13 bis 16.19 Uhr zogen am Sonntag 5000 Naren aus 102 Gruppen durch die Ulmer Altstadt. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel an den auch zahlreiche Gruppen aus dem Kreis Neu-Ulm teilnahmen. So etwa die Blech-Beat-Gugga Oberelchingen, der Schalmeien-Express Illertal Senden, das Fanfarenkorps Ulm/Neu-Ulm, Narrenzunft Thalfingen Weitfeldhexa, Weißenhorner Schelmenschinder und die Schalmeien der Büttelzunft Nersingen. (heo)

Mehr Bilder vom Ulmzug gibt es hier.